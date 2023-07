Otro título nacional para María Sol Campos en Patín adaptado

Desde el 25 de junio al 2 de Julio se realizó la copa Nacional de Danza adultos y patinaje adaptado en la provincia de Neuquén. Es la segunda vez qué el método «Canela» se presenta a nivel nacional, siendo recibido con elogios y mucha admiración por entrenadores y patinadores. Por su parte María sol Campos, acompañada por Ailén Barrios, ha brillado exponiendo saltos y trompos en esta competencia, logrando el título de Campeona Nacional nuevamente. Por esto, hablamos con nuestra campeona…»Fue una experiencia muy linda esta copa nacional de patín adaptado en Neuquén me tocó competir con una nueva categoría y coreografía, más saltos y trompos, subir de categoría fue muy lindo, con deportistas de todo el país, reencontrarse y compartir con distintas personas fue muy bueno…vamos complejizando con más elementos, el año pasado hice otras figuras y ahora distinto, la transición comenzó en abril, fueron meses de trabajos a full. La evolución incluyó ir acostumbrándose de a poco, el rollart se utiliza en competencias tradicionales, pero en la discapacidad se utiliza lo numeral… Estamos trabajando en un proyecto para modificar y se evalúe con rollart. Trabajamos para perfeccionar lo técnico, nos dedicamos a mejorar esa parte. En octubre hay otro compromiso en Neuquén, está bueno porque la pista ya la conocemos, nos gustó porque no resbala. Conociendo más el espacio da tranquilidad. Vamos a seguir preparando la coreo que ya tenemos y seguir participando a nivel provincial antes de ir a Neuquén. En Las Flores seguimos entrenando con Ceci (Hourcade) los lunes y sábados en el ex edificio Cattorini…” Afirmaba María Sol Campos

Su profesora Ailén Barrios nos contaba sobre el trabajo que lleva a cabo con sus alumnas. “Feliz con el equipo técnico de Las Flores, las alumnas y el grupo humano que participe. Cecilia Hourcade se está ocupando de sus estudios en Azul y está empezando a dar clases así que está trabajando mucho y dando sus primeros pasos como entrenadora, nos vamos juntando por Zoom para charlar, debatir, opinar sobre los nuevos conceptos en el patinaje, creo que en algún momento podría retomar su actividad en el patín. Hoy está desarrollándose muchísimo buscando lograr sus objetivos. Con María Sol estamos trabajando mucho con patinaje y discapacidad, hay mucho por avanzar y crecer, hay demandas y espacios que hay que tratar de ganar…estamos pensando para el próximo año algún certamen sudamericano….María Sol en este Nacional participó de la exhibición en la ceremonia de apertura. Estuvieron las autoridades gubernamentales y dirigentes de la Federación de Patín Nacional. El Comité invitó a María Sol para repetir su coreografía y mostrar el método “Canela” que amplía la posibilidad en el deporte. En Discapacidad hay que debatir mucho más, hay quienes sí quieren evaluar con el método rollart y la verdad que hay que escuchar el testimonio de cada patinador, cada entrenador, la familia porque hay varios casos y ver la forma que deben ser evaluados…” Remarcaba Ailén Barrios profesora y patinadora de reconocimiento internacional.

ENTREVISTA COMPLETA A MARIA SOL Y AILÉN

