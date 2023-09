Padre Martin Ripa: balance de la Colecta Más por Menos y remodelación de la Capilla «Madre de Dios»

Luego de conocerse la cifra recaudada en nuestra ciudad (poco más de 530 mil pesos), la 91.5 habló en la puerta de nuestro templo parroquial con el Padre Martín Ripa quien señaló que «Las Flore siempre es solidaria. Más allá de eso lo que evalúo es la movida, los voluntarios que anduvieron por toda la ciudad. Se llegó hasta en la puerta más humilde, se han tocado las puertas. Todo gracias a la gente de la capilla, del Colegio San Miguel, integrantes de las asociaciones parroquiales. Ellos fueron quienes iban organizando la movida como yo digo». El cura párroco sostuvo que «si bien la suma final es importante lo es más el hecho de colaborar pensando que otro no la pasa no tan bien como yo o la pasa peor que yo. Es lo que el Papa Francisco siempre nos pide. Estar pendiente de quien tenemos al lado. Que la iglesia no se convierta en algo fósil y salir a la calle». Por otro lado, el Padre Martín se refirió a la gran cantidad de actividades en la Capilla Madre de Dios, ubicada en la Avda. Cruz Marqués y Alvear, que ha sido remodelada luego de mucho tiempo. «A partir de una valiosa donación de un vecino y con el aporte y colaboración de todos se ha logrado un movimiento impresionante. Tiene escuela de cocina, diversos talleres, se dictan clases de catecismo y por supuesto, misas. También hay ferias y eventos permanentes. En lo edilicio hay un salón y dos baños. Muchos vecinos acuden a las misas. Mucha gente sencilla ofrece lo que tiene para que Madre de Dios, como otras capillas, siga creciendo y eso nos pone muy feliz».

