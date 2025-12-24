24 de diciembre de 2025

Papá Noel se adelantó y pasó por la Cooperativa: ya está lista la Unidad de Traslado

Fm Alpha

(galería de imágenes) A horas de la llegada de la Nochebuena, la Cooperativa Eléctrica presentó la Unidad de Traslado totalmente equipada y puesta a disposición de todos sus asociados. «Esto es posible gracias al aporte y al compromiso de cada uno de ustedes. Seguimos fortaleciendo nuestros servicios sociales, porque cuidar a nuestra comunidad es parte de nuestro compromiso», indica la nota llegada a nuestra redacción.

 

