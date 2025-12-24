BM – miércoles 24 de diciembre

APLAUSOS Y RECONOCIMIENTO PARA “MONÓLOGOS AL PASO” EN EL CIERRE DE AÑO DEL TALLER DE TEATRO El Taller de Teatro de la Dirección Municipal de Cultura que dirige Aldo Rizzo Arrúa, anoche en la sala “Hugo Mario Ianivelli”, subió a escena una interesante propuesta artística que recibió fuertes aplausos por parte del público que, en buen número, presenció el espectáculo. Olivia Barrere, Clara Mendivil, Naiara Arribillaga, Andrea Barros, Mariana Aguirre, Agustín Corvino, Katarina Berasain y Juana Redondo, fueron protagonistas en el escenario “Enrique Muñiz” de la serie de monólogos que demostraron la capacidad y la proyección futura de quienes exhibieron sus cualidades. La actuación de anoche fue el cierre de la actividad del año del Taller de Teatro que tendrá su buena continuidad el año próximo.

IMPORTANTE Desde la Municipalidad de Las Flores se recuerda que está prohibido el uso y comercialización de pirotecnia de alto impacto sonoro y de globos aerostáticos; de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 15406/22, Art.3 y Ordenanza Municipal 3208/19. Para denunciar el uso de pirotecnia: Comisaría 452222 / Control Urbano 446191. Para más información contactarse con el Área de Cuidado Animal al 2244-442236 o 2244-15-466040.

CENTRO DE ACOPIO TRANSITORIO DE ENVASES VACÍOS DE FITOSANITARIOS: INFORMACIÓN IMPORTANTE Desde el área de Ambiente se recuerda a los productores que está terminantemente prohibido dejar envases vacíos de fitosanitarios en el Centro de Acopio Transitorio fuera de los días y horarios de atención establecidos. El CAT atiende los días martes, miércoles y jueves de 8 a 12 horas. El depósito de envases fuera de ese período genera desorden, riesgos ambientales y sanitarios, y afecta el correcto funcionamiento del Centro.

Asimismo, se informa que la entrega de envases debe realizarse solicitando turno previamente a través de la web https://www.campolimpio.org.ar/. Se solicita respetar estrictamente los días y horarios de atención y cumplir con el procedimiento indicado.

