24 de diciembre de 2025

Habrían hackeado el Whatsapp de la Secretaría de Educación

51 minutos atrás Fm Alpha

Se informa que no está funcionado el WhatsApp correspondiente a la Secretaría de Educación cuyo número es ‪2244 464216‬. A la comunidad se solicita desestimar cualquier mensaje, llamada o notificación que pueda llegar desde el mencionado contacto debido a que puede tratarse de un hackeo y utilización del número para pedido de dinero o cualquier otra estafa telefónica. Se informará oportunamente cuando se haya restablecido el servicio.

