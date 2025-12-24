Policiales: detienen a dos personas por abigeato agravado

Mediante el presente se informa que el día 17 del corriente denuncia un ciudadano quien arrienda hectáreas de campo en Ctel. VI de este medio el cual manifiesta que autores ignorados le sustraen 18 vacas preñadas y/o ternero al pie raza Aberdeen Angus negras y coloradas, entre los meses de abril y fecha. Se instruyen actuaciones caratuladas ABIGEATO AGRAVADO con intervención. UFI Nro. 11 a cargo Dr. PEIRETTI ADRIAN. A raíz tareas investigas G.T.O de este elemento, rodeos, conteo de animales y declaraciones testimoniales, se logro recoger 10 vacas con 3 terneros, las cuales se hallaban repartidas en dos fundos del medio, las mismas habían sido vendidas por un empleado rural del fundo que alquila el denunciante. Elevadas actuaciones en el día de ayer se recepcionó oficio proveniente de Juzg. Gtias. N2, otorgando orden de allanamiento, registro y secuestro para dos domicilios del medio y orden de detención de dos personas que participaron en el hecho. Donde en uno de los domicilios sito en zona rural, se procedió a la detención de los dos sujetos y procediendo al secuestro de elementos de prueba en la presente investigación, y al recogimiento de una carabina cal. 22 sin numeración, rifle calibre 44, escopeta calibre 16 y escopeta calibre 20 y dos revolver cal. 38. y varias municiones de diferentes calibres. Una vez finalizado los recaudos legales ambos detenidos son trasladados al asiento físico de este C.P.R. notificados formación causa, mantenida comunicación telefónica U.F.I. 11 de Azul dispuso presentación 09:00 hs del dia de la fecha del corriente en sede tribunalicia fines declaración indagatoria según art. 308 del C.P.P. Iniciándose en paralelo I.P.P. infracción 189 bis del C.P.P TENENCIA DE ARMA DE FUEGO, con intervención a la Aytia. Fiscal Local.

Informó: Subcomisario Juan Alberto Gutiérrez, Jefe Comando de Prevención Rural Las Flores

