Fútbol: así se jugarán los encuentros por la Copa de la Liga

(ver flyer) La Liga de Fútbol confirmó este miércoles el programa de partidos correspondientes a la Copa de Campeones 2025 que enfrentará a los ganadores de los Torneos Apertura y Clausura en todas sus categorías. En Primera División, Ferro (campeón del Apertura y Clausura) y Barrio Traut (sub-campeón del Apertura) se enfrentarán el próximo domingo a las 18hs. en el estadio «Orestes Propato» del CEF Nro. 6. Según se pudo saber, debido a la escasez de fechas disponibles para un partido desempate entre el amarillo y Juventud Unida (sub-campeón del Clausura), se procedió a un sorteo para designar el rival del ferroviario, resultando favorecido el equipo de Dardo Rivarola.

