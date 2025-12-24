24 de diciembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Nochebuena bajo techo: alerta amarilla por lluvias para la tarde

1 minuto de lectura
3 horas atrás Fm Alpha

En vísperas de la Navidad el Servicio Meteorológico Nacional anunció un alerta amarillo para nuestra ciudad y la región. El área comprendida (Las Flores, Gral. Alvear, Gral. Belgrano, Gral. Paz, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez y Saladillo) estará afectada a partir de las primeras horas de la tarde de hoy miércoles por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estarán acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas de hasta 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60mm. pudiendo ser superados en forma puntual. ¡Seguiremos informando!.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

2 minutos de lectura

Policiales: detienen a dos personas por abigeato agravado

7 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Fútbol: así se jugarán los encuentros por la Copa de la Liga

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Desde las Islas Malvinas nos saluda Fernanda Romero

14 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

2 minutos de lectura

Policiales: detienen a dos personas por abigeato agravado

7 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Fútbol: así se jugarán los encuentros por la Copa de la Liga

2 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Nochebuena bajo techo: alerta amarilla por lluvias para la tarde

3 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Investigadores de la Universidad de Míchigan descubren método para extraer litio de salmueras de baja calidad sin procesos intensivos en agua ni energía

3 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.