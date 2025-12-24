Nochebuena bajo techo: alerta amarilla por lluvias para la tarde

En vísperas de la Navidad el Servicio Meteorológico Nacional anunció un alerta amarillo para nuestra ciudad y la región. El área comprendida (Las Flores, Gral. Alvear, Gral. Belgrano, Gral. Paz, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez y Saladillo) estará afectada a partir de las primeras horas de la tarde de hoy miércoles por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían estarán acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas de hasta 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60mm. pudiendo ser superados en forma puntual. ¡Seguiremos informando!.

