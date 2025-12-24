24 de diciembre de 2025

Investigadores de la Universidad de Míchigan descubren método para extraer litio de salmueras de baja calidad sin procesos intensivos en agua ni energía

Investigadores de la Universidad de Michigan descubrieron accidentalmente un método que permite separar litio de salmueras con alto contenido de magnesio, algo que antes era muy costoso o inviable. El litio vuelve a situarse en el centro del debate energético, pero esta vez no por una nueva mina ni por una subida de precios. Lo hace por un hallazgo inesperado, casi casual, que abre la puerta a aprovechar salmueras consideradas hasta ahora “de baja calidad”. Reservorios ricos en magnesio, descartados durante décadas por complejos y costosos, podrían convertirse en una pieza relevante del rompecabezas de la descarbonización. Hoy, el litio se obtiene principalmente de roca dura y de salmueras concentradas. Ambas vías tienen un coste ambiental elevado. La minería de roca implica grandes movimientos de tierra, consumo energético intensivo y riesgo de contaminación de acuíferos. Las salmueras, por su parte, dependen de extensos estanques de evaporación solar que requieren enormes volúmenes de agua y tiempo. Meses. A veces años.

