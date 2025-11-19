19 de noviembre de 2025

Paro de auxiliares afecta normal dictado de clases

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevará adelante este miércoles un paro nacional a partir de las 10 en rechazo a la reforma laboral prevista por el Gobierno y para exigir la inmediata reapertura de las paritarias. Esta medida de fuerza, que se extenderá por todo el país, tiene implicaciones directas en el ámbito educativo, ya que los auxiliares son fundamentales para el funcionamiento diario de las escuelas. En el contexto de esta protesta, la suspensión de clases puede ser un escenario habitual. La decisión de continuar o no con las actividades escolares queda en manos de cada institución, pero la ausencia de personal auxiliar puede hacer imposible la asistencia de los estudiantes, ya que sin ellos no se pueden garantizar las condiciones mínimas de higiene y seguridad. «Estimadas familias: La jornada del día de mañana 19/11 será reducida de 7:30 a 9:30 hs por el paro de Personal Auxiliar. El resto de los turnos sin clase», se puede leer en mensajes que circulan entre los grupos de padres de distintos colegios de la ciudad. Esta comunicación refleja la preocupación de los padres y la incertidumbre que genera la medida de ATE en la rutina escolar.

