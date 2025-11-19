19 de noviembre de 2025

Inédita cirugía en el hospital de Roca por una Miastenia Gravis: un hito en salud pública

1 minuto de lectura
3 horas atrás Fm Alpha

Con más de 20 años de trayectoria en el hospital Francisco López Lima, los cirujanos torácicos Alejandro Vona y José Sustersic protagonizaron una intervención de alta complejidad y novedosa, que aún no habían podido realizar en toda su carrera en el sistema público de salud. Los especialistas fueron parte de la primera cirugía para la Miastenia Gravis, una timectomía videotoracoscópica monopuerto en el hospital rionegrino, lo que implica un beneficio para el paciente ya que de otra manera, tendría que haber sido derivado a Buenos Aires o a Córdoba. Karina Patane, jefa del departamento médico quirúrgico del Hospital María Ferrer de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y referente nacional en este tipo de intervenciones, llegó a la provincia para colaborar con la causa, ayudar al paciente y dirigir el equipo quirúrgico directamente desde Roca.

Fuente: Río Negro

