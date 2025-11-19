Reviví el lanzamiento de la copa Tino Costa homenajeando a César Angelello

Pasadas las 20 hs dió comienzo en el salón blanco el acto lanzamiento encabezado por el intendente Alberto Gelené, el intendente interino Fabián Blanstein, el secretario de deportes Fernando Muñiz y el homenajeado César Mingo Angelello. Entre los presentes, se encontraban dirigentes de distintos clubes participantes, familias, público en general. La disputa de la copa, se realizará del 13 al 16 de febrero de 2026 y promete ser no solamente un evento futbolístico, si no un indirecto atractivo turístico para la ciudad.

