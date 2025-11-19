18 de noviembre de 2025

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Reviví el lanzamiento de la copa Tino Costa homenajeando a César Angelello

1 minuto de lectura
16 minutos atrás Fm Alpha

Pasadas las 20 hs dió comienzo en el salón blanco el acto lanzamiento encabezado por el intendente Alberto Gelené, el intendente interino Fabián Blanstein, el secretario de deportes Fernando Muñiz y el homenajeado César Mingo Angelello. Entre los presentes, se encontraban dirigentes de distintos clubes participantes, familias, público en general. La disputa de la copa, se realizará del 13 al 16 de febrero de 2026 y promete ser no solamente un evento futbolístico, si no un indirecto atractivo turístico para la ciudad.

Ingresá a este link

https://www.facebook.com/share/v/1AM1myK3JM/

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

2 minutos de lectura

Cooperativa de Electricidad distribuyó los cargos del nuevo Consejo de Administración

4 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Policiales: advierten sobre llamados falsos de Andreani

8 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

En comedia musical el joven Bruno Di Siervi cantará villancicos en el Gran Rex de la calle Corrientes

9 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Reviví el lanzamiento de la copa Tino Costa homenajeando a César Angelello

16 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Cooperativa de Electricidad distribuyó los cargos del nuevo Consejo de Administración

4 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Policiales: advierten sobre llamados falsos de Andreani

8 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

En comedia musical el joven Bruno Di Siervi cantará villancicos en el Gran Rex de la calle Corrientes

9 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.