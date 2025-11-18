Cooperativa de Electricidad distribuyó los cargos del nuevo Consejo de Administración

El pasado lunes 17 de noviembre, conforme a lo establecido por el Estatuto Social de la Cooperativa, se llevó a cabo la reunión para la distribución de cargos entre los integrantes del Consejo de Administración, recientemente elegidos en la Asamblea General Ordinaria. Como resultado, las autoridades quedaron conformadas de la siguiente manera:

Consejo de Administración – Titulares PRESIDENTE: Mario Elgue Contador. Técnico Universitario en Cooperativas. Ex creador del IPAC y expresidente del INAES. VICEPRESIDENTE: Ezequiel Cheminet Abogado. Docente del CPT Rosas.

SECRETARIO: Gustavo Mondini Veterano de Guerra de Malvinas. Ex auxiliar de educación en la Escuela Normal. PROSECRETARIO: Eduardo Manzo Docente. Jubilado.

TESORERO: Sebastián Casey Comerciante. Presidente de la Asociación Taller Alma. PROTESORERO: Lisandro Bussetti Jubilado. Actual tesorero de la Asociación de Bomberos Voluntarios.

Vocales Titulares • Viviana Abeliza – Enfermera de Terapia Intensiva del Hospital Las Flores. Profesora en Comunicación Social. • Federico Izeta – Comerciante. • Daniel Espíndola – Comerciante.

Vocales Suplentes • Felisa Montastruc – Técnica Universitaria en Cooperativas. Jefa de Gestión de la sucursal Las Flores del Banco Credicoop. • Fabián Ros – Técnico Universitario en Producción Apícola. Docente. • Fermina Silva – Psicóloga Social. Empleada municipal. • Carlos Duboy – Comerciante. • Alberto Rodríguez – Empleado de comercio.

Síndicos • Síndico Titular: Contadora Cristina Barbieri • Síndico Suplente: Contador Sergio Traut

La Cooperativa felicita a los nuevos miembros por asumir esta responsabilidad y reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional y el desarrollo de los servicios esenciales para toda la comunidad florense.

