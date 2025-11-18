18 de noviembre de 2025

Policiales: advierten sobre llamados falsos de Andreani

Jefatura de Policía Comunal de Las Flores informó este martes que se están registrando llamadas provenientes del número 011 7122-7992 haciéndose pasar por empresa de correo privado Andreani para solicitar datos personales.
Las autoridades indicaron que Andreani no solicita información sensible por teléfono. Ante esta situación recomiendan a la población extremar los cuidados y no brindar ningún tipo de dato ante comunicaciones sospechosas. No compartir información personal, claves, códigos ni datos bancarios como así también cortar de inmediato si se recibe una llamada desde el número identificado. Ante cualquier duda o intento de estafa, acercarse a la dependencia policial para realizar la consulta o la denuncia correspondiente.

