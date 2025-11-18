En comedia musical el joven Bruno Di Siervi cantará villancicos en el Gran Rex de la calle Corrientes

En la mañana de hoy entrevistamos a Bruno Di Siervi, que, si bien observamos sus dotes actorales con su participación en el T. Español en “Las Barrancos”, ahora nos sorprende con el anuncio de su presentación que realizará en el Gran Rex de CABA. Luego de sortear una exigente selección de casi 1000 jóvenes con importantes aspiraciones, Bruno se perfila con grandes dotes tanto para lo actoral, como para el canto.

“Atravesando un montón de cosas muy lindas, estuve en el Teatro Español con un mini papel en “Las de Barranco” en la Comedia Municipal, fue todo muy cálido que me dio Susy…. Ahora vengo del ensayo de “Peter Pan”, hago uno de los niños perdidos, se estrena el 20 de diciembre en el Teatro Español, con la dirección de Armando Stini que viene de La Plata con el que venimos ensayando durante la semana…”

Por el lado de la principal convocatoria a Bruno cantando temas de villancicos, quedando seleccionado para un gran evento en el Gran Rex, dijo: “En agosto adiciono con un video cantando en forma doméstica, luego hice un ensayo presencial y quedé entre casi 1000 chicos seleccionado, y después quedamos 10 varones y 10 mujeres para un musical el 7 de diciembre a las 4 de la tarde en el Gran Rex de Buenos Aires, es para la familia, es un recorrido por muchas películas, las más icónicas navideñas, este año la protagoniza un gran actor como Raúl Lavié, yo tengo que cantar algunos villancicos…Primero mandé un video mandando una canción después me contestaron en un mail diciendo “quedaste” -justo el sábado de la participación en Las Barranco- para la etapa presencial, viajamos a Buenos Aries, éramos 100 chicos y un día antes nos mandan 3 canciones para aprender y una coreo para aprender en 24 horas. No conocía del todo bien los temas. Una vez que adicioné tuve que esperar hasta que me confirmaron…” Afirmaba.

Continuando con su relato de las películas, el joven de 12 años de edad, decía: “Una de las canciones es la de la película “Expreso Solar”, otra de “Mi pobre angelito”, son películas de villancicos bien conocidas… Por ahora viajamos para algunos ensayos en Buenos Aires, son ensayos de 3 o 4 horas, vamos haciendo los distintos cuadros que tenemos que realizar el día de la función y la producción va ajustando los detalles. Nos quedan también los ensayos generales del 4 al 7 antes del estreno con todo el elenco…”

Sobre lo que le gustaría continuar, si teatro o canto, dijo: “Estoy abierto a lo que venga, el Gran Rex tiene una gran historia, una atmósfera especial. ¡¡¡De ver una obra a estar arriba del escenario cantando… acá en el Gran Rex actuó Miranda, la Sole acaba de cantar ahí…!! ahora ir y estar arriba del escenario cantando es emocionante…! remarcaba.

Audio: En el final de la entrevista, Bruno se despide con un solo de villancico.

Video invitación de Raúl Lavié

