BM – martes 18 de noviembre

EL GRAN JUEGO DE LA CIUDAD Y UN EMOCIONANTE CIERRE DE LAS OLIMPIADAS JUVENILES FLORENSES 2025 Este sábado 15 por la tarde vivimos el gran cierre de las Olimpíadas Juveniles Florenses 2025 y la jornada final estuvo marcada por la Etapa Educativa, presentada en su formato “Gran Juego de la Ciudad”.

Los equipos recorrieron Las Flores pasando por distintas postas ubicadas en lugares claves de nuestro patrimonio histórico y natural. Fue una forma distinta de aprender y mirar la ciudad desde otro lugar, acercando nuestra historia a las nuevas generaciones. Al finalizar el recorrido, familias, amigos y equipos se reunieron en Plaza Mitre, donde compartimos los videos que resumieron todas las etapas del año. Durante el encuentro también se anunció al equipo ganador de la Etapa Redes, destinada a la creación de una campaña de sensibilización sobre tránsito y seguridad vial. El reconocimiento fue para el grupo conformado por la Escuela Técnica y la Escuela Media, que presentó una propuesta creativa y con un mensaje claro y responsable para toda la comunidad con su gran protagonista: el PETROCA. Finalmente, llegó el momento más esperado: se reveló al gran ganador de la edición 2025, que por la sumatoria total de puntos fue la Escuela Dante Alighieri. En los próximos días, todos los equipos estarán disfrutando de su viaje al Parque de la Costa, premio merecido para cientos de jóvenes que participaron activamente de un programa que ya es parte de nuestra identidad, combinando deporte, cultura, educación y ambiente; con el objetivo claro de fortalecer la vida en comunidad de todos los florenses.

LAS FLORES VÓLEY SE QUEDÓ CON EL TERCER PUESTO DE LA COPA DE ORO DE LA LIGA BELGRANENSE La Secretaría de Deportes y Cultura felicita al elenco de la categoría Sub 16 de Las Flores por adjudicarse el tercer puesto de la Copa de Oro en el marco del Torneo correspondiente a la Liga Belgranense. En el Club General Belgrano de la mencionada localidad, las dirigidas por el profesor Emiliano Paz perdieron 3 a 1 en la fase semifinal ante Ranchos, registrándose los siguientes parciales: 23/25, 25/22, 23/25 y 17/25. De esta manera, el elenco florense disputó el tercer y cuarto puesto, donde derrotó 3 a 1 (23/25; 25/10; 25/17 y 25/22) a Club Social de Dolores. El plantel de nuestra ciudad, que accedió directamente a los Play Off de Oro por haber clasificado tercero en la etapa regular, estuvo integrado por Celina Etcheto, Corina Palacios, Violeta Padín, Constanza Robilotte, Juanita Vidal, Clara Coronel, Clarita Abraham, Keila Dorney, Josefina Fredes, Alma Caputo e Isabella Theaux.

LA PRIMERA DIVISIÓN DE LAS FLORES HOCKEY FINALIZÓ TERCERA EN LA LIGA AZULEÑA El Equipo Masculino de Primera División de Las Flores Hockey obtuvo el tercer puesto en el Torneo que organiza la Liga Azuleña. El domingo 16 de noviembre en la cancha del Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, “Los Matungos” recibieron a EDAL de Tandil para definir la tercera y cuarta ubicación. En el inicio del partido, el delantero Agustín Mariejhara puso el 1 a 0 para los dueños de casa, pero el conjunto tandilense revirtió la situación y se fue al descanso ganando 2 a 1. Asimismo, en el tercer y cuarto período aparecieron los goles de Daniel Arce y Juan Marcos Francischetti, y parecía que el triunfo quedaba en manos de los florenses, pero a pocos minutos del final los visitantes estamparon el 3 a 3. Luego en los penales no se sacaron ventaja hasta el último remate, donde el rival desperdició la oportunidad de igualar y así fue como el conjunto de nuestra ciudad subió al podio tan esperado.

La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención a la muy buena participación de “Los Matungos” en este competitivo certamen, en el cual aportó entrega y muy buen juego en varios pasajes a lo largo de la temporada. Para lo que queda del año, están programados partidos amistosos.

HOCKEY: EL TALADRO CAMPEÓN DE LA “COPA DE PLATA” DE LA CUENCA DEL SALADO La Secretaría de Deportes y Cultura destaca la actuación de la sexta división del Club Atlético El Taladro, quien obtuvo la “Copa de Plata” correspondiente al Torneo Clausura de la Federación Regional de Hockey Cuenca del Salado. El domingo 16 de noviembre en la ciudad de Lobos, las dirigidas por Felisa Suárez igualaron 2 a 2 al cabo del tiempo reglamentario ante el Club Dorrego de Navarro y luego se impusieron 3 a 2 en la definición por penales australiano.

De esta manera, el elenco “Verde” corona un gran año de crecimiento, donde fue protagonista durante todo el Torneo desplegando un interesante nivel de juego. Por otro lado, el elenco de séptima división resta disputar el tercer puesto, evidenciando también un sostenido progreso, tanto en lo individual como en lo colectivo.

PABLO PICOTTO DEJÓ TODO SU HUMOR Y BUENOS MOMENTOS EN EL TEATRO ESPAÑOL Fue muy aplaudido por los espectadores el espectáculo que Pablo Picotto presentó en la sala del Teatro Español de nuestra ciudad. El público disfrutó mucho de “Tiempos Modernos”, un unipersonal en el que se muestran cosas interesantes de la vida y donde, más allá del humor y la ironía, las expresiones sirvieron para entrecruzarse con la realidad que hoy vivimos. La interacción con el público también formó parte de la trama de este evento por demás interesante que la Dirección del Teatro Español trajo a la sala de la avenida Carmen 614. El humor y los buenos momentos compartidos predominaron en una noche donde Pablo Picotto supo aprovecharla bien para dejar su mágico sello artístico.

FÚTBOL: SANTINO KOBARYNKA CONTINUARÁ EN ESTUDIANTES DE LA PLATA El arquero Santino Kobarynka seguirá formando parte del plantel de la categoría 2014 del Club Estudiantes de La Plata, que interviene en los torneos que organiza la Asociación del Fútbol Argentino y la Liga Metropolitana. El viernes 14 de noviembre en la ciudad de las diagonales, el Grupo de Coordinación realizó una reunión para definir como quedarán conformadas las divisiones de cara a la siguiente temporada y fue ahí donde Santino recibió la muy buena noticia que será tenido en cuenta. Debemos consignar que Estudiantes resultó 15° en el campeonato de AFA, donde Kobarynka fue titular en 18 partidos de las 21 fechas que se llevaron cabo, teniendo destacadas actuaciones en gran parte del certamen. Por otro lado, el próximo compromiso del “Pincha” en al Liga Metropolitana será el miércoles 19 de noviembre en calidad de visitante ante el Club Atlético River Plate, teniendo al florense como protagonista. La Secretaría de Deportes y Cultura hace mención al esfuerzo y dedicación de Santino, que el año que viene retomará los entrenamientos los días martes y viernes en el horario de 16 a 18.

