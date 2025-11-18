18 de noviembre de 2025

Una nube de polvo avanza sobre el centro bonaerense

1 minuto de lectura
3 horas atrás Fm Alpha

Una densa nube de polvo avanzaba este martes sobre el centro bonaerense como consecuencia del intenso temporal de viento que ayer azotó a la Patagonia donde se registraron ráfagas que superaron los 150 km/h. La violencia del viento levantó grandes cantidades de polvo, arena y sedimentos secos en zonas áridas del sur, generando un fenómeno que hoy se siente a cientos de kilómetros de distancia. Ciudades como Tandil, Rauch y también la Costa Atlántica registran reportes de este fenómeno. En nuestra ciudad el polvo en suspensión comenzó a percibirse en horas de la mañana. Especialistas explicaron que se trata de calima, un fenómeno meteorológico que se caracteriza por la suspensión de partículas de polvo y arena en la atmósfera lo que produce un ambiente turbio, opaco y con visibilidad reducida. “Los vientos fuertes levantan partículas como arena, arcilla o minerales y las mantienen en suspensión, lo que puede generar efectos en la salud, especialmente en personas con problemas respiratorios”.

