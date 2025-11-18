Una nube de polvo avanza sobre el centro bonaerense

Una densa nube de polvo avanzaba este martes sobre el centro bonaerense como consecuencia del intenso temporal de viento que ayer azotó a la Patagonia donde se registraron ráfagas que superaron los 150 km/h. La violencia del viento levantó grandes cantidades de polvo, arena y sedimentos secos en zonas áridas del sur, generando un fenómeno que hoy se siente a cientos de kilómetros de distancia. Ciudades como Tandil, Rauch y también la Costa Atlántica registran reportes de este fenómeno. En nuestra ciudad el polvo en suspensión comenzó a percibirse en horas de la mañana. Especialistas explicaron que se trata de calima, un fenómeno meteorológico que se caracteriza por la suspensión de partículas de polvo y arena en la atmósfera lo que produce un ambiente turbio, opaco y con visibilidad reducida. “Los vientos fuertes levantan partículas como arena, arcilla o minerales y las mantienen en suspensión, lo que puede generar efectos en la salud, especialmente en personas con problemas respiratorios”.

About The Author