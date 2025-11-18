Sin atención en la Cooperativa Eléctrica este viernes 21 y lunes 24

La Cooperativa de Electricidad, Obras, Crédito, Vivienda y Servicios Públicos de Las Flores Ltda. informa que este viernes 21 (feriado puente turístico) y el lunes 24 (feriado nacional) no habrá atención al público. Sin embargo, la guardia de energía permanecerá activa para atender cualquier emergencia que pueda surgir en el teléfono 2244-442063 (Guardia de Energía) y 2244-483416 (Sepelios). Agradecemos la comprensión de nuestros asociados y renovamos nuestro compromiso con la comunidad y los valores cooperativos.

Recordamos los medios de pago disponibles:

PAGO PRESENCIAL

Liga de Comercio e Industria – San Martín 393

RIPSA Pagos – Av. San Martín y Azul.

Sucursales de Pago Fácil, Cobro Express, Rapipago y Pronto Pago

PAGO ELECTRÓNICO

Link Pagos

Banelco (Santander y Galicia)

Cuenta DNI y Mercado Pago (con código de pago electrónico)

TRANSFERENCIA BANCARIA

CBU: 0140332701706400199780

Alias: COOP.ELECTRICA.LF

Enviar comprobante a: cobranzasexternascelf@gmail.com

Se considera la fecha de acreditación como fecha de pago.

CAJA DE LA COOPERATIVA – Administración (Por esta semana)

25 de Mayo 513

Martes, jueves y viernes – de 8:00 a 13:00 hs.

También recordamos que contamos con el sistema de autogestión en nuestra web para administrar tus suministros: Ingresá a https://coopelf.com.ar/autogestion

