Paro de auxiliares dejará nuevamente sin clases a escuelas este jueves

Este jueves 22 de mayo habrá paro de auxiliares convocado por el gremio ATE por lo cual diferentes escuelas de la ciudad no tendrán clases al tiempo que SUTEBA llevará a cabo una movilización contra las medidas de ajuste que lleva adelante el gobierno de Milei. En nuestra ciudad la 91.5 consultó a referentes de UELF y SUTEBA, quienes realizaron un balance del alto acatamiento del pasado martes (98%) que llevó adelante FEB quien no aceptó la oferta salarial de Kiciloff. «La movilización será con presencia en las escuelas pero al haber paro de ATE no habrá dictado de clases», explicó Javier Felice, secretario general de SUTEBA mientras que Fabiana Caputo, de UELF señaló que el paro fue contundente. «También supimos que docentes nucleados en otros gremios y docentes que no pertenecen a ninguno también acompañaron la medida de fuerza pese al «avasallamiento del derecho a huelga que demostró este gobierno descontando el día de trabajo».

