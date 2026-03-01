1 de marzo de 2026

Paro docente este lunes: no comenzarán las clases en Las Flores

1 minuto de lectura
6 minutos atrás Fm Alpha

Este lunes se realiza en todo el país un paro docente que también afecta a la provincia de Buenos Aires y a nuestra ciudad, en reclamo de mejoras salariales. Los gremios consideran insuficientes las propuestas recibidas hasta el momento en el marco de las paritarias. En ese contexto, el gobierno bonaerense formalizaría el miércoles una nueva oferta salarial para docentes y trabajadores estatales durante la reanudación de la negociación. La convocatoria para retomar el diálogo ya fue realizada y, en paralelo, se registraron contactos informales entre representantes sindicales y funcionarios provinciales. Se prevé un importante acatamiento en los establecimientos educativos florenses, salvo Escuela Dante Alighieri y Colegio San Miguel, que comenzarán el ciclo 2026 con normalidad.

