La Buena Noticia: el Instituto Cultural abre la inscripción para la Escuela de Libreros y Libreras

2 horas atrás Fm Alpha

El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires abrió la inscripción para una nueva edición de la Escuela de Libreros y Libreras, una iniciativa gratuita que se desarrollará durante marzo y abril con modalidad virtual. La propuesta, impulsada a través de la Subsecretaría de Industrias Creativas e Innovación Cultural, apunta a brindar herramientas concretas para la formación y profesionalización del sector librero, así como a reflexionar sobre el rol clave que cumplen las librerías en la construcción de comunidades lectoras. La capacitación está abierta a todo público, aunque está especialmente orientada a trabajadores y trabajadoras del sector editorial y a quienes deseen iniciar o fortalecer proyectos vinculados a librerías. Los encuentros se realizarán los jueves de 19:00 a 21:00, a través de las plataformas Zoom y YouTube. El primero tendrá lugar el 19 de marzo y abordará el eje “MAO: método, orden y administración para llevar adelante una librería”, a cargo de Cecilia Fanti, de Librería Céspedes.

Fuente: Diario Hoy (La Plata)

