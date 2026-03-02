ANSES confirmó el calendario de pago de marzo

ANSES confirmó el calendario de pago de marzo2 minutos de lectura
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunica los calendarios de pagos de marzo para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, de Pago Único y Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0: 9 de marzo
• DNI terminados en 1: 10 de marzo
• DNI terminados en 2: 11 de marzo
• DNI terminados en 3: 12 de marzo
• DNI terminados en 4: 13 de marzo
• DNI terminados en 5: 16 de marzo
• DNI terminados en 6: 17 de marzo
• DNI terminados en 7: 18 de marzo
• DNI terminados en 8: 19 de marzo
• DNI terminados en 9: 20 de marzo
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
• DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
• DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
• DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
• DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
• DNI terminados en 0: 9 de marzo
• DNI terminados en 1: 10 de marzo
• DNI terminados en 2: 11 de marzo
• DNI terminados en 3: 12 de marzo
• DNI terminados en 4: 13 de marzo
• DNI terminados en 5: 16 de marzo
• DNI terminados en 6: 17 de marzo
• DNI terminados en 7: 18 de marzo
• DNI terminados en 8: 19 de marzo
• DNI terminados en 9: 20 de marzo
Asignación por Embarazo
• DNI terminados en 0: 10 de marzo
• DNI terminados en 1: 11 de marzo
• DNI terminados en 2: 12 de marzo
• DNI terminados en 3: 13 de marzo
• DNI terminados en 4: 16 de marzo
• DNI terminados en 5: 17 de marzo
• DNI terminados en 6: 18 de marzo
• DNI terminados en 7: 19 de marzo
• DNI terminados en 8: 20 de marzo
• DNI terminados en 9: 25 de marzo
Asignación por Prenatal
• DNI terminados en 0 y 1: 13 de marzo
• DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo
• DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo
• DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo
• DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo
Asignación por Maternidad
• Todas las terminaciones de documento: 13 de marzo al 10 de abril
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
• Todas las terminaciones de documento: 10 de marzo al 10 de abril
Pensiones No Contributivas
• DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo
• DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo
• DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo
• DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo
• DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
• Todas las terminaciones de documento: 9 de marzo al 10 de abril
Prestación por Desempleo
• DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo
• DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
• DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
• DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
• DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo