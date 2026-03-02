2 de marzo de 2026

«Mujeres Rurales»: la florense Jackeline Serres deslumbró en la Fiesta Provincial del Carnaval

1 minuto de lectura
7 horas atrás Fm Alpha

En una jornada marcada por el color, el ritmo y la emoción, la vecina ciudad de 25 de Mayo celebró ayer domingo su Fiesta Provincial del Carnaval. El escenario, ubicado estratégicamente en la intersección de calle 27 y avenida 104 en el Parque Laguna Mulitas, fue el epicentro de una multitud que se congregó para ser testigo de la elección de la nueva representante del evento cultural más importante del distrito. Tras una ajustada votación, la veinticinqueña Oriana González se alzó con el título de Embajadora Provincial del Carnaval. La flamante soberana fue coronada luego de obtener un total de 368 votos del jurado. La segunda ubicación fue para Sol Carla Berea (Lobos) mientras que la florense Jackeline Serres, representante del Centro Cultural & Diseño «Mujeres Rurales», quedó en la tercera posición. ¡Felicitaciones!.

