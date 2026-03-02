BM – lunes 2 de marzo

LA 54° EDICION DE CORSOLANDIA FUE TODO BRILLO, COLOR Y ALEGRÍA Nuevamente, como ocurre año tras año, Corsolandia, el carnaval infantil florense, volvió a demostrar su vigencia que lo hace inolvidable. Aquellos y aquellas que alguna vez se disfrazaron, hoy vieron a sus hijos, sobrinos y nietos desfilar por la avenida General Paz entre Alem y Avellaneda, el lugar donde la cincuentenaria edición se llevó a cabo con un marco de público multitudinario durante sus cuatro noches de realizaciones en dos fines de semana consecutivos. El sábado pasado fue la última noche de entrega de premios y reconocimientos, donde la Comisión organizadora se destacó por su trabajo de siempre. Con el apoyo también de la Municipalidad de Las Flores, la 54° edición 2026 del carnaval infantil tuvo disfraces, carrozas, grupos mayores y menores que participaron de una fiesta convertida ya en símbolo de nuestra identidad social. En el cierre del magnífico e histórico evento, hubo pequeños cantores arriba del escenario; también chicas de “Bailando con el alma” y durante la entrega de premios, el intendente municipal Fabián Blanstein, quien ya había estado presente en noches anteriores, compartió los últimos momentos de esta edición que fue vivida con mucha emoción y alegría. La postal de siempre, que suele llenar el espíritu, se volvió a ver en la retirada después del último día: los papás, cansados pero felices, de regreso y caminando por la calle, llevan las carrozas que hicieron con tanto amor y esmero para sus hijos. Pasó la 54° edición de Corsolandia y fue todo un éxito. La magia del carnaval infantil de Las Flores sigue su camino con su luz encendida que, gracias al trabajo y al esfuerzo de los organizadores que continúan con el legado, ya será imposible poder apagarla.

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL En la Sala de Audiencias del Palacio Municipal, el intendente Fabián Blanstein encabezó una reunión de trabajo junto a integrantes de su equipo de gestión, donde presentó a los funcionarios que asumirán nuevas responsabilidades dentro del gabinete municipal. Durante el encuentro se anunció que Raúl Juanateguy estará al frente de la Secretaría de Economía y Finanzas. En tanto, Duilio Puente, quien se desempeñaba en esa área, pasará a ocupar la Subsecretaría de Modernización, dependencia que forma parte de la estructura de Economía y Finanzas. Asimismo, se concretaron otras designaciones con el objetivo de fortalecer y oxigenar distintas áreas de la gestión: Mariano Montes de Oca asumirá la Dirección de Adultos Mayores, Lucila Meléndez estará a cargo de la Dirección de Niñez y Adolescencia mientras que la abogada Mariana Risso encabezará la Dirección de Asuntos Legales. Además de la presentación formal de los nuevos responsables, la reunión permitió avanzar en distintas líneas estratégicas vinculadas al equilibrio económico y financiero del Municipio, la optimización de los recursos disponibles y el ordenamiento administrativo y de los recursos humanos. Estos ejes forman parte de un trabajo sostenido que se desarrolla de manera permanente en cada encuentro convocado por el intendente con el objetivo de consolidar una gestión ordenada, eficiente y cada vez más cercana a las necesidades de los vecinos. El Municipio continúa fortaleciendo su estructura de trabajo, apostando a la planificación, la responsabilidad en la administración de los recursos públicos y la mejora constante de los servicios que se brindan a la comunidad.

“CINE EN LA PLAZA” EN MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES El sábado 7 de marzo a las 19 horas se realizará una función especial de “Cine en la Plaza”, una actividad gratuita y abierta, apta para toda la familia. En el marco del Día Internacional de la Mujer, se proyectará la película “Valiente”, una historia ideal para disfrutar en familia y reflexionar sobre la valentía, la autonomía y la importancia de cuestionar estereotipos.

La actividad tendrá lugar en Plaza Sol, donde vecinas y vecinos podrán acercarse con manta o reposera para compartir una tarde-noche de cine al aire libre. La propuesta es organizada e invitada por la Dirección de Políticas de Género, Diversidad y Prevención de la Violencia, con el objetivo de promover espacios culturales y comunitarios que acompañen el sentido del 8 de marzo. “Valiente” presenta a Mérida, una protagonista que desafía mandatos y elige su propio camino, ofreciendo un mensaje accesible y significativo para niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

La actividad es abierta y gratuita. En caso de lluvia, se suspende. Los esperamos.

