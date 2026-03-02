Fútbol de pretemporada: hubo amistosos el fin de semana

(foto archivo) A dos semanas del comienzo del fútbol oficial en nuestra ciudad se disputaron encuentros amistosos en diversos estadios. En su predio de Avda. Roberto Trucco, Atlético recibió el pasado sábado la visita del verde en categorías Sub-17, Reserva y Primera ante un interesante marco de público. Ambos equipos se preparan para el Torneo Apertura que dará comienzo el domingo 15 de marzo. En Sub-17 igualaron 0-0 mientras que en Reserva la victoria fue para El Taladro por 1-0. Finalmente, en primera división ganó Atlético 3-1. También hubo otros amistosos en otros escenarios el fin de semana ya que se enfrentaron El Hollín-Juventud Unida y Juventud Deportiva-Barrio Traut.

