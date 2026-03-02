2 de marzo de 2026

Paro docente: importante acatamiento en nuestra ciudad

En las quince jurisdicciones donde hoy debía comenzar el ciclo lectivo CTERA llevó a cabo una medida de fuerza por 24hs. con un alto grado de acatamiento. En nuestra ciudad el acompañamiento al paro también fue importante ya que gremios como SUTEBA, UDOCBA y UELF apoyaron la medida exigiendo Paritaria Nacional Docente, pago del FONID y del Fondo Compensador de Desigualdades Salariales, en contra de la Reforma Laboral aprobada recientemente en el Congreso y mayor financiamiento educativo, entre otros reclamos. «En la última reunión paritaria el gobierno ofreció un 3% que luego fue puesto en consideración de las bases. Este incremento para un maestro de grado equivale a poco más de $22.188 decidiendo en no inicio de clases para el lunes 2 de marzo. Por otro lado pedimos el normal funcionamiento de las prestaciones de IOMA», indicaron los principales referentes a nivel local a FM Alpha.

Javier Felice (SUTEBA Las Flores) y Fabiana Caputo (Unión Educadores Las Flores)

