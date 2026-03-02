Rogelio Díaz sobre los nuevos lomos de burro: “Es una implementación final porque no se alcanza con otras alternativas…”

En la sesión de la semana pasada del HCD, vimos la jura del concejal Rogelio Díaz en reemplazo por el ingreso como intendente interino del concejal Fabián Blanstein. Díaz, conversó esta mañana en “El Periodístico” con Ernesto Varela.

“Es reemplazar a Fabián que asumió como intendente interino. Acá estoy con muchas ganas de desarrollar este rol que ya he transitado en el período 2015-2019. El HCD es un organismo de mucha relevancia para la comunidad por lo que voy a dar el 100% para desarrollar mi función de la mejor manera…” Decía en el inicio Díaz.

Sobre en qué lugar se siente más cómodo, dado que estuvo afectado al área de educación, dijo: “El año pasado tuve la posibilidad de transitar una prueba de selección y quedar en primer lugar para seguir desarrollando mi profesión en la Jefatura Distrital, pero el HCD tiene un rol muy diferente, es un rol que te permite tener un gran acercamiento con la comunidad, eso me atrae mucho porque también es la forma de poder contribuir desde esa función. En ese sentido es un trabajo mucho más político focalizando en tener un vínculo con los vecinos y poder llevar al recinto aquellas necesidades que la comunidad plantea…” Dijo.

También Rogelio se expresó sobre la situación económica y la reciente inauguración de las sesiones ordinarias en el congreso: “Motiva en nosotros muchas preocupaciones, vengo escuchando fuertemente la caída de la actividad económica, la pérdida del poder de compra y esta preocupación de que muchas familias se endeudan para la sobrevivencia y no para una futura inversión. Los comerciantes me manifestaban que desde el año pasado ven que muchas personas utilizan la tarjeta de crédito para consumir alimentos que no era algo habitual, es decir que hay dificultad para llegar a fin de mes con sus propios ingresos…El sector vinculado al hospedaje está en baja, así me lo manifestaban algunos operadores con los que hablé hace poco. Los sectores más populares están viendo una situación compleja desde el punto de vista económico, son situaciones que no dejan de ser preocupante y uno las va escuchando, hay medidas que han generado mayor apertura de productos pero también va en detrimento de la industria nacional…Hay sectores productivos que tienen un enfrentamiento con el gobierno, la situación es bastante delicada para el común de la gente, anoche miraba el discurso y pensaba las cuestiones que llevan al debate por un lado cómo se ha posicionado su discurso en la cámara, esa cuestión de agresión no ha caído bien en la gente porque lo más importante son los anuncios para los sectores más caídos…La agresión no es buen mensaje para la ciudadanía en su conjunto, es muy difícil para uno que mira la sesión con sus hijos tener que explicarle que no es lo que corresponde, sino que son otros los valores, hay una cuestión muy complicada que es cuando esos mensajes provienen de un presidente…” Comentaba.

Ante los proyectos aprobados recientemente en el HCD, sobre los pedidos de distintos lomos de burro, dijo: “La totalidad casi de los proyectos aprobados sobre reductores de velocidad nacen a partir de la inquietud de los vecinos que ven con preocupación cómo está hoy el tránsito. Se plantea entonces al DE que analice la posibilidad, pero también viene de la mano de una fuerte concientización del mismo, no se puede abordar de una sola arista, la cuestión del reductor es una implementación final porque no se alcanza con otras alternativas. Todo forma parte de una mayor convivencia que es lo que uno pregona…”

Sobre la actividad política y su presidencia del PJ Las Flores, y su relación con la agrupación Todos por Las Flores, dijo: “Sigo como presidente del PJ, presentamos hace poco la conformación de una lista que incluye diversos espacios para confluir en un PJ amplio, se logró una lista de unidad, y ahora comenzaremos con una serie de reuniones, es un gran desafío personal, lo tomo como una gran responsabilidad…Tengo una relación muy directa con Fabián (Pte. de TXLF), pertenecemos al mismo proyecto político, tengo mucha confianza en él, sé que toma este interinato con una gran responsabilidad con medidas contundentes, es una persona sólida y de gran experiencia en la gestión municipal ya que es el más experimentado por las veces que reemplazó a Alberto.

Finalizando, se le consultó si le hubiera gustado que sea una renuncia de Gelené ante el real pedido de licencia: “Creo que Fabián no está condicionado por si es una licencia o renuncia, creo que toma con responsabilidad su rol y su función y creo que él ha demostrado generar decisiones y pensar en políticas públicas genuinas con un estilo de trabajo diferente, pero él se ha formado cercano a Alberto. No será un condicionante para sus decisiones…” Remarcaba.

