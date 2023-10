Pato Municoy: “El día que estaban enterrando al Gato, Las Flores estaba de fiesta frente a la plaza”

Ya lejos de la interna con Federico Dorronsoro, Rubén “Pato” Municoy visitó los estudios de LA RADIO y conversó con Ernesto “chino” Varela.

“La gente quiere un sinceramiento de la economía, hay varias cosas como son reglas claras y que la justicia actúe cuando tienen que actuar. Acá nadie va preso, toda esta famosa “casta” como dicen, en la política muchos tienen que rendir cuentas…Los productores agropecuarios siempre tienen que rendir cada vez que producen, te mandan las retenciones, los impuestos. Y muchos dejaron de producir y desaparecieron… Ahora el ministro de transporte te dice de quitar los subsidios, de 45 pesos a más de mil, están blanqueando de alguna manera con lo que se quedan. Pero ya está, la gente se dio cuenta de todo y el próximo domingo va a votar por el comienzo de una nueva etapa. Trabajamos con el equipo de Santilli en las PASO y conoce la historia, no era el mismo grupo de antes…” Sobre lo que quedó de la interna, expresó: “Como dijimos en agosto, el que pierde acompaña. Y nos sumamos, apoyamos a Federico y su equipo. La mesa se hizo más grande y cada vez se hace más fuerte este grupo, Federico ha crecido muchísimo. Es alguien preparado. Podemos asumir la gestión y está todo preparado para administrar la ciudad. Contento de trabajar en esto…” ante la realidad económica, dijo: “Cada vez nos parece más caro salir a desayunar o cenar. Nos hemos achicado en los gastos para poder subsistir…Es increíble que este gobierno siga haciendo lo mismo…Estamos haciendo una recorrida antes de las elecciones, repartiendo boletas, caminando la calle. Estamos trabajando mucho, con el Gato trabajamos mucho con ideas para mejorar Las Flores…Hay medios que publicaban encuestas cuando están prohibidas. En Las Flores son pocas las radios donde se puede hablar sin que te den consignas…” Municoy también se refirió a la figura de Gato Peters: Nosotros trabajamos desde hace años con el Gato, siempre con ideas para mejorar Las Flores, y me quedó esto de transmitir la verdad, donde el Gato pegaba unos gritos y decía, donde están estos chicos que se murieron y nadie dijo más nada…Al gato desde el periodismo independiente y principalmente desde lo oficial, se le debe un reconocimiento…El día que sepultaron al Gato Las Flores estaba de fiesta frente a la plaza… Por eso pienso que no fue del todo reconocido en ese aspecto. En lo político nos dejó un montón de saberes. Fuimos a una interna en agosto con Federico. El Gato tenía tanta trayectoria y siempre quiso lo mejor para la ciudad. Quedaron muchas cosas y proyectos para Las Flores…” Por otro lado, dijo: “Está bueno para la región que en Saladillo haya ahora una Universidad…Que tengamos eso es muy importante porque actualmente eso lo transita mucha gente en La Plata y Buenos Aires… Hoy la educación en Las Flores no existe, se hacen cursos de manipulación de alimentos u otros te demuestra que estamos muy por debajo. Saldillo ya es un polo de software único en el país… Hay ciudades que triplicaron el Parque Industrial. Acá en los últimos 4 años no apareció ni una fábrica nueva. Encima no podemos acceder a la información de cuántos somos, cuántos subsidios hay. Si hay contención está bien, sino estaríamos ante un estallido social…” Ante la realidad de la sequia y el cambio climático, explicó: “El cambio climático se está haciendo notar muchísimo. La napa freática está cada vez más baja. En el canal 11 que tiene 3 metros de profundidad, no hay un hilo de agua, un gaucho que hizo un pozo en el medio del canal de 6 metros, y no aparece el agua. Todas las lagunas están secas. Y los cultivos dependen de una lluviecita…Se venden las madres, tendremos menor producción de terneros porque a falta de alimento, no hay celo…El campo es muy importante. Una de las mayores recaudaciones viene de las guías. En Pardo hay una máquina de 1972… Las nuevas no sé dónde están. La gente sabe muy bien que no están haciendo lo que deben hacer…” Sobre la actividad comercial, opinó: “Hoy el 30 es el 15 nos decía un comerciante porque la plata no alcanza. Ya casi no se ve la gente saliendo a tomar un café. O volvemos a lo mismo o nos animamos y apoyamos a Juntos por el Cambio que están preparados. Hay gente con muchas ideas, los ves a todos juntos y con una conducción firme. Será importante que Grindetti gane la provincia. Eso es primordial. Y Federico no está solo, tiene un gran equipo a su lado que puede cambiar la ciudad. Va a tener muchos concejales que lo van a acompañar. Hay ordenanzas aprobadas que no se cumplen. Hasta el mismo Fabián (Blanstein), el presidente, lo reconoce…” Remarcó.

ENTREVISTA COMPLETA A RUBÈN PATO MUNICOY

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram