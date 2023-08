Patrulla Rural labró infracción a cazadores furtivos y secuestró vehículos

En el transcurso del fin de semana personal de este C.P.R. procedió en paraje «La Blanqueada» a labrar infracción a la Ley 10.081/83 Código Rural de la Pcia. de Bs. As., a (4) cuatro ciudadanos oriundos de este medio y campana respectivamente quienes se hallaban practicando cazas con perros galgos en fundos rurales sin permiso licencia etc. Seguidamente también se labraron diferentes infracciones en el marco de los art. 48 y 77 Ley 24.449, (animales sueltos vía publica). Así las cosas, continuando con la tarea de control en el mencionado paraje se llevó a cabo el secuestro de Pick Up Volkswagen Amarok y carro toda vez que su conductor carecía de licencia de conducir, cédula verde y seguro obligatorio todo ello en el marco de los art. 40 inc. A, B, C Y D, Ley 24.449 de mismo modo en Paraje Plaza Montero y R.N.3 se procedió al secuestro de motocicleta Brava 150 cc donde su conductor carecía de seguro y chapa patente labrando actuaciones contravencionales bajo los arts 40 inc. C y 77 Ley 24.449, todo ello con intervención del Juzgado de Faltas Local a cargo del Dr. Marcelo Gennuso. Por último, el día lunes raíz llamado telefónico de un vecino se procedió a la aprehensión de ciudadano de este medio al dar, cuenta que se hallaba en interior de un campo sin autorización de los dueños, donde alertado por la presencia policial se da a la fuga, dando inicio actuaciones caratuladas DESOBEDIENCIA, con la intervención de Ayudantía Fiscal Local a cargo del Dr. Pablo E. Iparraguirre. Por otro lado este C.P.R. informa que se continúa con los diferentes operativos diurnos y nocturnos en zona rural y Rutas de las Jurisdicción, como asi también visitas y entrevistas del personal con los pobladores de la zona. Brindando los contactos telefónicos de este C.P.R. 2244-454354 (línea fija) 2244-502133 línea móvil y WhatsApp.- así mismo se invita a cualquier persona que tenga conocimiento sobre algún ilícito ocurrido, a acercarse a este CPR ubicado en ruta 30 y Pte. Perón de este medio y/o a ponerse en contacto con nuestros efectivos, cualquier tipo de información va a ser bien recibida y utilizada para esclarecer los ilícitos en cuestión.

Fdo. Comisario Diego López – Jefe COMANDO PREVENCION RURAL LAS FLORES.-

