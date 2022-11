Pipi Damperat: «Los activistas cannábicos, estamos en contra del consumo del alcohol y ni hablar de la cocaína»

El activista por el uso de cannabis estuvo este jueves en la 91.5 y dio detalles de la marcha que se realizará en el día de hoy en Buenos Aires. Siempre con novedades, me convoca la marcha nacional al Congreso por el cannabis, se pide libertad de asistencia a los procesados por cultivar pese a que la ley lo permite, capacitación para jueces y fuerzas de seguridad sobre la ley que se aprobó que nos permite cultivar, juntarnos, lo que ocurre que por ahí un vecino ve una planta y te denuncia y a lo mejor esa persona está registrada, con alguna patología. La justicia no tiene acceso al REPROCAM. Otra cosa que se reclama es la atención médica especializada en cannabis, acá por ejemplo aún no hay médicos especializados en eso. Pasa que muchos médicos lo recomiendan, pero nadie se hace cargo, no sé si emiten un informe, tienen que capacitarse y acompañar a los usuarios, lo primero que digo es cuando me vienen a ver, regalo plantas y asesoro, nos pasó que una persona de 80 años escucho a nota que me hiciste desde Mar del Plata y hoy se hace su propio aceite, es necesario que el estado esté presente, hay que hablar con el médico de cabecera y que él diga cómo utilizarlo, la parte de la medicina tiene que tapar este bache. Me ha pasado que hasta algún efectivo policial me ha pedido un cigarrillo para calmar su ansiedad, de esa florcita tan buena que sabes tener me dijo…. Muchos lo hacen para relajarse, es como un uso medicinal. El cannabis relaja el sistema nervioso y el sistema inmunológico actúa de otra manera, que alguien plante para fumar no está mal tampoco, hay cosas peores como el alcohol que genera mayores problemas. Es una aromática más, como tener orégano, tomillo. Hay que dejar de criminalizar el consumo medicinal del cannabis. Hay cosas que en la escuela no nos enseñan, los desequilibrios, la mala información, la falta de educación, hay gente que se hace adicta a los químicos de tanto como tomar pastillas. Hay problemáticas sociales que pueden llevar a evadirse. Los activistas cannábicos, estamos en contra del consumo del alcohol y ni hablar de la cocaína. Fumo una o dos veces por semana, más que nada cuando tengo el tiempo libre. Ni siquiera lo uso todos los días, eso está en uno, en la autoregulación. Ya somos adultos y podemos decidir por sí mismo, el problema es cuando el exceso molesta, a los chicos no le recomiendo. Yo trabajo con el entorno cercano y las necesidades que tiene. Sería preocupante si cosas como la pasta base entrarían a la ciudad…finalizando, comentaba: Nos estamos nucleando con gente de la zona para poder informar, lo que se pide es que el estado de atención médica y asesorar para inscribirse en el PROACAM, para que esto esté bien presente en la provincia. Aún está presente ese taboo. Cuando me vine me tenía que traer el alimento integral que consumía porque en Las Flores no había dietéticas. Hoy casi todos consumen integral y hay muchas dietéticas. Afirmó.

AUDIO ENTREVISTA A JUAN MANUEL DAMPERAT

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram