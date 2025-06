Policiales: habría sido intencional el incendio de una vivienda. Otros hechos.

Con fecha 16 de junio, personal policial de esta Estación tomó intervención a raíz de un incendio registrado en una vivienda ubicada en calle Pasteur al 1100 de nuestra ciudad. El siniestro afectó una construcción precaria de adobe y madera, contigua a la casa principal, sin que se registraran personas lesionadas ni daños a propiedades linderas. En el lugar trabajó una dotación del Cuartel de Bomberos local, quienes lograron controlar el foco ígneo. A raíz de las primeras tareas investigativas y el análisis pericial realizado por personal especializado de la Delegación de Bomberos de Azul, como testimonios y registros fílmicos aportados por el Gabinete Criminológico, se logró determinar la intencionalidad y avanzar en la obtención de una orden de allanamiento otorgada por la autoridad judicial interviniente. En consecuencia, en el día de ayer se dio cumplimiento a la diligencia de allanamiento, registro y secuestro en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Bdo. Irigoyen y Belgrano, propiedad del ciudadano FACUNDO HERRERA. Durante el procedimiento se procedió al secuestro de diversos elementos de interés para la causa, entre ellos prendas de vestir, una bicicleta rodado 26 que surgen de los videos del lugar, un teléfono celular y elementos de combustión, siendo el causante puesto a disposición de la justicia. Las actuaciones se encuentran a disposición de la Ayudantía Fiscal local a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre, bajo la carátula «Incendio – Art. 186 inc. 1 del Código Penal».

DAÑO A VEHÍCULO – MENORES IDENTIFICADOS El pasado 17 de junio, personal policial tomó intervención a raíz de un hecho de daño ocurrido en horas de la tarde, en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Pasaje Luis Kees de este medio. La damnificada, denunció que entre las 18:00 y las 18:25 hs., su vehículo Ford Ka (dominio AB-110-IY), que se encontraba estacionado en el lugar, fue dañado por autores ignorados, provocando la rotura del espejo retrovisor y un rayón en la puerta trasera lateral del acompañante. Gracias al análisis de registros fílmicos del Centro de Monitoreo y testimonios recabados, se logró identificar e interceptar a los autores del hecho, siendo estos menores de edad del medio. En el lugar se hizo presente personal del Servicio Local, que asistió a los menores y gestionó su posterior entrega a sus progenitores desde el lugar donde fueron demorados.

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL VEHICULAR Y PREVENCION DE ILICITOS En el marco de los operativos dispuestos para la prevención de delitos y en cumplimiento de la legislación vigente en materia de tránsito, personal policial de esta Estación Comunal desarrolló múltiples procedimientos de interceptación vehicular en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Se labraron diversas actas de infracción conforme a lo establecido en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, detectándose varias irregularidades tales como: circulación sin licencia habilitante, falta de seguro obligatorio, ausencia de documentación del rodado, escape no reglamentario, carencia de espejos retrovisores, dominio no colocado y conducción sin casco. Como resultado de estas intervenciones, se procedió a la retención preventiva de motocicletas y un automóvil, los cuales fueron trasladados al depósito municipal para su guarda. Todas las actuaciones fueron elevadas al Juzgado de Faltas Municipal, a cargo del Dr. Marcelo Genusso, para su correspondiente resolución. Estos controles se enmarcan en una política sostenida de prevención, orientada no solo a desalentar conductas delictivas sino también a garantizar condiciones mínimas de seguridad vial en nuestra comunidad. La labor continuará en los próximos días con el mismo compromiso y firmeza.

