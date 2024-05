Policiales: hechos de los últimos días

ALLANAMIENTO CON RESULTADO FAVORABLE Personal perteneciente al Grupo Técnico Operativo de esta fuerza de Seguridad en conjunto con el Grupo de Apoyo Departamental de la localidad de Azul, cumplimentaron Orden de ALLANAMIENTO, REGISTRO Y SECUESTRO en una vivienda de nuestra ciudad dictaminada por el titular del Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial de Azul, Dr. Federico Barberena. Dicha medida fue determinada en el marco de Actuaciones judiciales caratulada “AMENAZAS AGRAVADAS” que se originó a raíz de una denuncia realizada por un vecino florense días atrás, donde manifestó haber recibido por parte de un masculino amenazas de muerte en la vía pública mediante el uso de un arma blanca (cuchillo). En el presente operativo se logró secuestrar elementos de interés para la causa, la cual sigue su proceso de investigación a cargo de la Ayudantía Fiscal de nuestra ciudad.

HURTO Un vecino de nuestra ciudad radicó una denuncia referente a la sustracción de un motor monofásico de una máquina hormigonera que se encontraba en el interior de una obra en construcción en zona urbana de la ciudad. Por tal motivo se iniciaron actuaciones caratuladas “HURTO” con intervención de la Ayudantía Fiscal Local a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre, asimismo desde esta dependencia se están realizando las tareas de investigación especificas para identificar a los autores responsables del presente hecho.

ESTAFAS Durante los últimos días se registraron denuncias referentes a estafas telefónicas y fraudes por internet, donde las víctimas sufrieron daños económicos por importantes sumas de dinero. Por tal motivo se iniciaron actuaciones caratuladas “ESTAFA” con injerencia de la Ayudantía Fiscal local a cargo del Dr. Pablo E. Iparraguirre y se dio intervención al área de Ciberdelito del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Ante los hechos mencionados se le recuerda a la sociedad la importancia de verificar la veracidad de los sitios web a los que se accede, mantener sus dispositivos y datos personales protegidos y no compartir estos con perfiles desconocidos. Dentro del sitio web de Argentina gob., se encuentra disponible el sitio de Protección de datos personales donde se puede acceder al Programa Registro Nacional No llame, el cual tiene el fin de que tu número telefónico no reciba llamadas publicitarias.

