Policiales: recuperan elementos sustraídos al vecino Felice. Otros hechos.

ALLANAMIENTO EN LAS FLORES: SECUESTRO DE ESTUPEFACIENTES Y ELEMENTOS ROBADOS En el marco de diversas investigaciones judiciales, personal policial llevó a cabo un allanamiento, registro y secuestro en un domicilio ubicado en Bernardo de Irigoyen N° 978, en cumplimiento de la Orden Judicial dispuesta por el Juzgado de Garantías N°2 de Azul, a cargo del Dr. Federico Barberena, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Las Flores, a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre, por el hecho ocurrido el día 5 de marzo, en el cual la victima sufrió un INTENTO DE ROBO EN LA VIA PUBLICA. En el domicilio allanado, se secuestraron las prendas de vestir que fueron reconocidas por la denunciante, según su testimonio, siendo las utilizadas por el sospechoso al momento del hecho y son evidenciadas en los registros fílmicos recogidos por el personal de GTO EPC Las Flores. Entre los elementos secuestrados se encuentran: un par de zapatillas Nike color negro, un pantalón tipo 3/4, color negro, marca Nike, una campera Nike, bicolor como así también un reloj de muñeca color negro. El mismo procedimiento permitió el secuestro de elementos vinculados al Robo en el Galpón/Herrería, ubicado en calle Pellegrini N° 733, propiedad de CARLOS FELICE, los elementos son: dos mazas, una llave francesa y una pinza. Estos objetos fueron reconocidos por el damnificado y serán restituidos a su propietario tras las actuaciones judiciales correspondientes. En el lugar allanado se procedió a la aprehensión de JONATHAN MORINIGO FARIÑA (22 años), por el delito de DESOBEDIENCIA, ya que al tratar de efectuar la manda judicial el mismo trató de

darse a la fuga. El causante fue alojado en sector de calabozos de Dependencia Policial, notificado de la formación de una causa por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, como así también por los hechos mencionados, puesto a disposición de la justicia, prosiguiéndose con las diligencias que surjan de lo ordenado. No obstante se procedio al inicio de una PP por AVERIGUACION DE ILICITO, en relación al recogimiento de diversas herramientas, que el allanado, Morinigo, no justificó procedencia, solicitándose a la comunidad que, en caso de reconocer algún otro elemento relacionado con robos o similar, se acerque a la dependencia policial para su posterior testimonio, agregándose la placa ilustrativa del caso.

ALLANAMIENTO POR COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES EN LAS FLORES Policía comunica que, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes, se llevó a cabo un allanamiento con resultado positivo en un domicilio ubicado en Libertad, entre 17 de octubre y Juan Manuel de Rosas (Villa Toto), propiedad de CANOVA ALEJANDRO GUSTAVO. Dicha medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías Nº2 de Azul, a cargo del Dr. Federico Barberena, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Las Flores, a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre. Este operativo es el resultado de tareas de campo efectuadas por GTO EPC LAS FLORES, que incluyó tareas de inteligencia, testimonios y seguimiento, lo que permitió reunir las pruebas necesarias para solicitar la orden judicial. El procedimiento fue realizado el 13 de marzo por personal del Grupo Táctico Operativo (G.T.O.), obteniendo un amplio resultado POSITIVO en relación con la causa PP-01-00-000882-25/00,

caratulada como “S/Estupefaciente – Comercialización propiamente dicha” (Art. 5 Inc. C Ley 23.737). Lográndose el SECUESTRO de elementos de interés que permitió la conversión de aprehensión a DETENCION del causante.- El detenido se encuentra alojado en Estación de Policía Comunal de Tapalqué, con solicitud de remisión a Unidad Carcelaria bajo la orbita del SPB.

HURTO EN LAS FLORES – Recuperación de Elementos Sustraídos y Notificación de Imputado El día 14 de marzo de 2025, personal policial de Las Flores intervino en un hecho de hurto ocurrido en el comercio «Decunto Maquinarias», propiedad de Fernando Decunto, ubicado en la intersección de Av. Jorge Newbery y Av. Independencia. La denuncia fue realizada por el propietario, quien indicó que personas desconocidas, sin ejercer violencia, sustrajeron cuatro llantas agrícolas sin cubierta, rodado 16, cuatro llantas agrícolas completas y dos baterías de mini tractores de cortar césped. A partir de las tareas investigativas realizadas por la policía local, que incluyeron testimonios y la revisión de cámaras de seguridad, se pudo establecer que el autor del hecho es MATIAS EZEQUIEL GOMEZ, quien fue notificado de la formación de la causa y para con quien se cumplimentan recaudos

de rigor .

ESTAFAS – INVESTIGACIÓN POR EXTRACCIÓN FRAUDULENTA EN CUENTA BANCARIA Policía Comunal informa que se encuentra en curso una investigación tras la denuncia realizada por una ciudadana de nuestro medio, quien reportó la extracción no autorizada de $100.000 de su cuenta bancaria del Banco Nación. El hecho fue constatado el día 10 del corriente mes y año a través de la red Link, cuando la denunciante detectó la transacción sin haberla realizado. Ante esta situación, se dio intervención a la Ayudantía Fiscal de Las Flores, a cargo del Dr. Pablo E. Iparraguirre, y se están llevando a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

INVESTIGAN UNA ESTAFA TELEFÓNICA EN LAS FLORES Policía Comunal Las Flores alerta a la comunidad sobre un nuevo caso de estafa telefónica ocurrido en la ciudad. En esta oportunidad, la víctima recibió un llamado el día 10 de marzo a las 18:00hs. por parte de un individuo que se hizo pasar por representante de la empresa Camuzzi. El estafador le indicó una serie de pasos a seguir para acceder a un supuesto beneficio para jubilados. Minutos después, la victima constató que desde su cuenta del Banco Nación se había realizado una

transferencia por $500.000 a nombre de Natalia Soledad Correa, sin su consentimiento. El hecho está siendo investigado por la Ayudantía Fiscal de Las Flores, bajo la dirección del Dr. Pablo E. Iparraguirre, con la colaboración de la Oficina de Cibercrimen.

ADVIERTEN SOBRE UNA NUEVA MODALIDAD DE ESTAFA EN LAS FLORES Nuevamente Policía informa sobre un nuevo caso de estafa ocurrido en la ciudad donde una vecina fue engañada a través de una falsa compra en redes sociales. El hecho tuvo lugar el 11 de marzo, cuando la ciudadana recibió un llamado de un supuesto comprador interesado en adquirir una máquina que ella ofrecía en internet. Durante la conversación, la víctima proporcionó algunos datos personales y, poco después, notó que en su cuenta DNI del Banco Provincia se había realizado una transferencia no autorizada de $240.000 a nombre de Dayana Bel Delgado. Luego de esto, perdió

todo contacto con el presunto comprador. El caso está siendo investigado por la Ayudantía Fiscal de Las Flores, bajo la dirección del Dr. Pablo E. Iparraguirre, con la colaboración de la Oficina de Cibercrimen.

APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA POR HECHO DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LAS FLORES En la mañana del 16 de marzo de 2025, personal policial acudió a un domicilio ubicado en el Barrio Villa Toto, Departamento 5 (intersección de Libertad e Independencia), tras recibir un llamado de emergencia alertando sobre un hecho de violencia de género en curso. Al arribar al lugar, los efectivos intervinieron de inmediato al constatar que un hombre, identificado como ALEJANDRO NICOLAS BLANCO, se encontraba agrediendo físicamente a una mujer en el lugar. Ante la flagrancia del hecho, se procedió a la aprehensión del agresor, quien fue trasladado a la sede

policial y alojado en los calabozos de la dependencia. Se le recepcionó declaración a la víctima. Intervino la Ayudantía Fiscal de Las Flores, a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre, quien solicitó las medidas cautelares correspondientes.

