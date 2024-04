Policiales: Sub-DDI recupera moto robada en Cacharí

La Sub Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Las Flores llevó a cabo una Orden de Allanamiento, Registro y Secuestro en el marco del Proceso Penal caratulado “HURTO AGRAVADO DE MOTOVEHICULO DEJADO EN LA VIA PUBLICA”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 06 a cargo de la Dra. KARINA GENNUSO del Departamento Judicial de Azul la cual se inició en el mes de Diciembre del año 2023, cuando el ciudadano Lares, Alan realiza denuncia penal en la Sub Comisaria de Cacharí donde daba cuenta que autores ignorados le habían sustraído una motocicleta de su propiedad marca Yamaha modelo YBR de 125 centímetros cúbicos. En virtud de una amplia investigación llevada a cabo por parte de la Sub DDI Local es que se logró la correcta identificación de los autores del hecho. Asimismo y de trabajo de campo, de diferente información obtenida, es que personal policial pudo establecer que el rodado se hallaba en un domicilio de esta ciudad y habitualmente circulaba en diferentes puntos de este medio vinculada a motos conflictivas ya que en los momentos que se desplazaba lo hacía con escape libre ocasionando ruidos molestos e infringiendo las leyes de tránsito. Con dichas probanzas el Juzgado de Garantías Nro. 03 a cargo del Dr. Juan José Suarez del Departamento Judicial de Azul otorgó Orden de Allanamiento, Registro y Secuestro para una vivienda de esta ciudad, lugar de residencia del sindicado, del cual no se puede brindar datos personales debido al estado en que se encuentra la presente investigación. Siendo cumplimentada dicha orden Judicial en horas de la tarde del día de la fecha por personal de Sub DDI Las Flores, arrojando resultado positivo ya que se procedió al secuestro de una motocicleta marca Yamaha modelo YBR de 125 centímetros cúbicos y de un teléfono celular. Los elementos son de interés para la prosecución de la presente investigación, quedando a disposición de fiscalía interviniente.

Fuente: Prensa Sub-DDI

