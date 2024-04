Pool Torneo Copa Kamui: El titulo quedó en casa

Con la visita de jugadores de la zona, del Gran Bs. As. y Gran La Plata, se llevó a cabo ayer la 2da fecha de la Copa Kamui dado en la sede de Tsunami Pool -Club Social- de Las Flores que premia, luego de la gran final en Bs. As., con un par de viajes a al exterior para participar con jugadores de 1er nivel mundial. Con mas de una veintena de inscriptos, el evento comenzó a las 10 de la mañana, para culminar a las 21 hs. Entre los 4 finalistas hubo presencia de dos florenses siendo estos los resultados: 4to lugar para Luciano Vidal (Las Flores). 3er lugar Juan Lacoste (Azul) 2do lugar Walter Sosa (Gran Bs. As.) y 1º lugar para el local Salvador Escalante.

