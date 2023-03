Postergación: sin fútbol y dos equipos más al Pre-Federal 2023

En la reunión de anoche realizada en la sede liguista de Sarmiento y Cisneros, los delgados de los ocho clubes afiliados, junto a la plana mayor de dirigentes que conducen los destinos de la entidad madre del futbol oficial de nuestra ciudad, resolvieron aplazar una semana el anunciado inicio de los Campeonatos de todas las categorías.

Las Divisionales Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 17 y Segunda División, arrancarán la actividad futbolística 2023 el próximo sábado 1 de Abril, mientras que la primera división inaugurará su temporada al día siguiente.

El domingo 2, en los estadios de Ferrocarril Roca y el CEF N° 6, se repartirán los cuatro encuentros a disputarse en el marco de la primera fecha donde jugarán Atlético Las Flores frente a Juventud Deportiva, El Potrero –Juventud Unida, El Hollín-El Taladro y Barrio Traut-Ferrocarril Roca.

La agrupación de árbitros florense, que lidera Ariel Zapettini, aseguró contar con ternas para cubrir dos canchas de inferiores y el Futbol Femenino de Primera división, por lo que faltan árbitros para dirigir los partidos en dos canchas mas, hecho que hizo que los dirigentes encabezados por el presidente Hugo Nuñez hicieran llamadas telefónicas diarias a otros distritos no encontrando hasta ahora respuestas favorables.

Las posibilidades es que vengan a Las Flores a dirigir durante todo el año árbitros de La Plata o de Lobos, porque en ciudades vecinas, no hay cantidad de ternas suficientes que puedan cumplir con el servicio de cada fin de semana.

Los árbitros recibidos en el curso que se realizó en Las Flores, son jóvenes que recién realizarán su primera experiencia y dirigirán las divisiones mas chicas, por lo que no se puede garantizar la cobertura necesaria para este año, que ya anunciábamos como intenso y lleno de actividad.

A esto se el sumó que la cantidad de pases que se realizaron fueron tantos que todavía faltan las contestaciones y firmas de varios clubes para terminar de certificar la labor administrativa que lo tiene con sobre carga de trabajo al Secretario Gastón Rodríguez.

Otra de las noticias importantes que dejó la reunión de anoche, fue la confirmación del interés de Atlético Las Flores, Campeón del Apertura 2022 y Juventud Unida Campeón del Clausura del mismo año, de querer jugar el campeonato Pre-Federal. Ferrocarril Roca, se había adelantado el viernes presentando la nota formal que demostraba también su intención de querer participar de este evento futbolístico regional clasificatorio para el Federal del Interior 2023.

Futbol postergado por una semana y tres equipos florenses al Pre Federal, noticias más que importantes para un año donde el fútbol oficial de Las Flores augura cosas valiosas paras seguir su desarrollo de cara a un futuro promisorio.