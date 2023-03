ASDRA: Síndrome Electoral, una campaña para los que hacen campaña, en el Día de las personas con síndrome de Down

Según una encuesta realizada por la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina y la Red Argentina de Familias de Personas con Trisomía 21 junto a Wunderman Thompson Argentina, el 48% de las personas con síndrome de Down registradas, mayores de 12 años, no ingresaron al Secundario. Este relevamiento fue llevado a cabo en el marco de la campaña “Síndrome de Números” que reclama la falta de estadísticas oficiales sobre las personas con síndrome de Down.

El 21 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día del Síndrome de Down. La fecha fue formulada a partir de la trisomía 21 – condición genética de las personas con este síndrome- , y el mes 3 dado que quienes tienen síndrome de Down tienen 3 cromosomas en el par 21. En ASDRA la decisión fue hablar de Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, para poner en primer lugar a las personas.

“Nosotras tuvimos suerte con el colegio de mi hija y los apoyos recibidos, pero las familias que acompañamos nos consultan porque en las instituciones educativas les dicen que no pueden darles vacante, aunque saben que en realidad hay, o porque no dejan ingresar a los chicos/as el día que la maestra integradora no va, o solo cierta cantidad de veces por semana, siempre con excusas inventadas”, explica Alejandra Belyín, Directiva de ASDRA.

Adicionalmente, para contar con los apoyos adecuados, es necesario contar con el Certificado Único de Discapacidad y la cobertura de la obra social o prepaga de la familia. Pero aquí también surgen los problemas.

La encuesta de ASDRA reveló que el 66% de los menores con síndrome de Down no poseen un Certificado Único de Discapacidad y también representan el 58% de los individuos con esta condición genética que declaran no tener seguro médico.

La muestra se da entre 4473 personas vinculadas a la temática, es decir, que de alguna manera tienen contacto con organizaciones de la sociedad civil de la Red T21, formada por Down Formosa, Down Catamarca, Colibrí (Salta), Asociación Civil Todos Juntos (Jujuy), Asociación Villa Ángela Trisomía 21 (Chaco), Asdec (La Rioja), Down is Up Tucumán, ADOM (Mendoza), ARID (San Juan), Pequeño Mundo (Misiones), Fundación Incluir (Gualeguaychú), Asdcu (Concepción del Uruguay), Asociación Civil T21 El Trébol (Santa Fe), Caleuche (La Pampa), Fundación Par 21 (San Luis), Tandil Inclusiva (provincia de Buenos Aires), Down is Up Córdoba, Avisdown (Villa María), APaSiDo (Río Negro y Neuquén), Dar 21 (Costa rionegrina), Apasdech (Chubut) y Asdrig (Santa Cruz).

“Recibimos todas las semanas pedidos de ayuda de personas a las que la prepaga les triplica la cuota por el nacimiento de su hijo/a con síndrome de Down y que luego se niegan o ponen trabas para dar cobertura al docente de apoyo u otras prestaciones”, relató Alejandro Cytrynbaum, Presidente de la asociación.

ASDRA refuerza el pedido de acciones concretas para el cumplimiento del artículo 24 de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, el cual compromete a los Estados con acciones por la educación inclusiva.

Con motivo del año electoral, se lanzó Síndrome Electoral: una campaña para los que hacen campaña. Se trata de una estrategia y acción publicitaria que bajo el lema “este año, mejor, hagan promesas más fáciles de cumplir”, utiliza promesas incumplidas de los políticos para invitarlos a interiorizarse sobre las peticiones que tienen las personas con síndrome de Down y lograr que, de una vez por todas, formen parte de la agenda política.

El síndrome de Down

El síndrome de Down es una alteración genética que se produce en el momento de la concepción y se lleva durante toda la vida. No es una enfermedad ni padecimiento. Sus causas son desconocidas. Cualquier pareja puede tener un hijo/a con síndrome de Down. Uno de cada mil niños nace con este síndrome.

La inclusión de las personas con síndrome de Down en los ámbitos educativos y laborales aumenta las posibilidades para estas personas, además de ser beneficiosa para toda la sociedad.

ASDRA

En 1988 un grupo de mamás y papás

se puso de acuerdo y formaron ASDRA

para mejorar la vida de sus hijos/as con síndrome de Down.

ASDRA es una asociación civil

de bien público y sin fines de lucro.

Una asociación civil es un grupo de personas

que se pone de acuerdo y realiza actividades

para mejorar a la sociedad, es decir, al público.