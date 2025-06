Pre-Federal: Ferro empató con el Nápoli Argentino de Berazategui

El conjunto de nuestra ciudad estuvo a menos de un cuarto de hora de conseguir una victoria ante el campeón de la Liga de Chascomús. Jonatan Ferreira de tiro libre consiguió el gol ferroviario. Igualó el delantero Juan Castro para los visitantes. La revancha en busca de la semifinal será el próximo miércoles en Ranelagh.

(Por Flavio Iacomini)

El campeón del fútbol florense tuvo su bautismo de fuego en la zona de cuartos de final del Torneo de la Federación Bonaerense Pampeana cuando anoche en su estadio 27 de abril se cruzó con Napoli Argentino, el buen equipo del sur de Berazategui, que juega en la Liga de Chascomús, (Asociación Regional) donde a finales de año se consagró como campeón del torneo.

El equipo dirigido técnicamente por Luciano Bertamino, si bien no contó con tres jugadores titulares importantes como Sergio Cenzano, Emmanuel Tus y Facundo Maciel, que por diferentes lesiones musculares no pudieron estar tres días después de haber logrado el título ante Barrio Traut, volvió a mostrar estar a la altura del torneo que hoy lo tiene como uno de los ocho protagonistas principales.

A los 26 minutos del segundo tiempo, Jony Ferreira ejecutó un tiro libre desde la izquierda que picó antes y complicó al buen arquero Augusto Naranjo que no pudo finalmente retener la pelota que ingresó por lo bajo en el arco de avenida Avellaneda.

El empate llegó nueve minutos después, cuando en una muy buena jugada colectiva por derecha, llegó el centro de Lucio Ferrara para que dentro del área defina de derecha el delantero Juan Castro.

Napoli Argentino, desde el inicio evidenció ser un equipo donde primó el buen tratamiento de la pelota. Salida a ras del piso con los centrales y los extremos defensivos, toques cortos y pelotas cruzadas en busca de sus delanteros Nahuel Peralta y Marcos Yedro.

Ferro pobló la mitad de la cancha y una de las premisas fue su entrega amparado en su buen respaldo atlético para que la tarea de su línea defensiva fuera más solida. Gran partido, casi perfecto, del central y capitán Luis Péon, muy bien acompañado por Iván Lozano, Bruno Silva y Alexio Aguirre, con su arquero Pablo Abrego detrás.

Un primer tiempo que pasó sin mayores sobresaltos y opciones de riesgo de los dos lados. Tuvo alguna que otra chance más la visita pero sin incomodar demasiado.

En la etapa complementaria, Ferro con el ingreso de un punta como Lucas Valdez, que remplazó desde el arranque al lesionado Facundo Eluaiza, mostró salir a buscar el partido más arriba y tuvo un primer cuarto de hora favorable.

No obstante, Napoli Argentino creció en su trabajo de contención en mitad de cancha donde se destacó la figura de Bautista Pizzi por su despliegue y actitud, en buena sintonía con Román González y el diez Damián Busto.

El D.T. del ferroviario Luciano Bertamino apeló a varios cambios en ofensiva y a otro obligado por lesión también, como fue la salida de Iván Lozano.

Con Mauro López y Jonatán Ferreira en cancha, Ferro siguió estando a la altura de su rival y fue así que llegó al gol con ese remate de pelota detenida desde la izquierda.

Después de la apertura del albiceleste, Napoli Argentino lo fue a buscar al partido y luego que consiguió casi rápidamente el empate, aplacó su ritmo y el encuentro termino siendo parejo, sin mayores diferencias en el juego, razón por la que se observó conformidad de los dos lados.

El árbitro de Ayacucho Gonzalo López, que dirigió bien, en el minuto 95 dio por finalizado el juego y de esta manera Ferrocarril Roca llegará entero y con opciones a su revancha del próximo miércoles en Ranelagh.

Ferrocarril Roca: Pablo Abrego, Bruno Silva, Alesio Aguirre, Iván Lozano, Facundo Eluaiza, Luis Peón, Estanislao Iglesias, Adrian Araujo, Mauro Ramos, Iván Garcete, Lautaro Acosta. Relevos. Santiago Giménez, Darian Loggia, Jonatán Ferreira, Enzo Molina, Mauro López, Luciano Donadio, Lucas Valdéz. D.T: Luciano Bertamino. Ayudante de Campo: Luciano Poffer. P.F: Luciano Ponce.

Napoli Argentino: Agustín Naranjo, Tomas Mojzelevsky, Alexis Terry, Dylan Quinto, Julián Torres, Bautista Pizzi, Juan Castro, Román González, Nahuel Peralta, Damián Busto, Marcos Yedro. Relevos: Fernando Perdomo, Matías Guillán, Pablo Isquieta, Fabián Gómez, José Duarte, Lucio Ferraro.

Arbitro. Gonzalo López. Líneas: Jonatán Peralta y Rodrigo Valdéz ( Ayacucho).

