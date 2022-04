Pre Federal: Ferro no pudo y apuesta todo a la revancha

Cayó 3 a 1 ante Argentinos en 25 de Mayo en su debut en el torneo de la Federación Pampeana. Los tres goles de Manuel Montiel fueron la llave del triunfo del local. La semana próxima en su estadio, los ferroviarios deben gana por dos goles para forzar los penales. (foto gentileza: Raúl Medina)

(Por Flavio Iacomini)

Quedó en el aire la ilusión de que por momentos Ferrocarril Roca había sido un poco más que Argentinos en la posesión de la pelota, sobre todo por su condición de visitante, pero Argentinos, paciente y con jugadores claves en su andamiaje mostró su poderío. Tres veces apareció Manuel Montiel y convirtió tres goles de enorme factura. El primero a los 15 del primer tiempo, tras ejecutar un tiro libre. Sergio Cenzano, de derecha, definió ante la salida de Flavio Biglia y empató el partido a los 19 del segundo tiempo. Pero bastó que la pelota fuera a los pies de Montiel para después a los 36 y a los 40 para Argentinos ganar un juego ante su clásico rival de los Federales. Un partido donde Ferrocarril Roca con las apariciones de Luis María Suarez y Sergio Cenzano, recostados sobre la izquierda, en veinte minutos del primer tiempo había sido superior al local con mas tenencia y distribución, A esto se le añadió un par de escaladas por derecha de Juan Ignacio Curuchet que logró desbordar y enviar el centro Ferro fallaba en sus intentos en la estocada final, donde no podía posicionarse bien para inquietar al arquero Biglia. Solo le bastó a Argentinos que se diera un tiro libre para la comba zurda de Manuel Montiel. Y eso ocurrió cuando se cumplía el primer cuarto de hora. La bomba que se coló a media altura y Gonzalo Nuñez no pudo impedir la caída de su valla. El partido, debido a la necesidad ferroviaria de salir en la búsqueda del empate, ganó en intensidad y si bien Ferro volvió a predominar un poco, Argentinos volvió a tener una o dos chances más para convertir con Barbalarga y Montiel. En el segundo tiempo se repitió lo del primer tiempo. En el inicio el conjunto de Las Flores tuvo más la pelota y se acercó más hacia el arco venticinqueño, razón por la que no extrañó que cayera el gol del empate. Se desmarcó y enfiló hacia el arco Facundo Eluayza que asistió a Sergio Cenzano para que el Cuiza por el callejón del nueve definiera bien ante la salida de Flavio Biglia. Después del empate, Ferro quiso insinuar un poco más y entusiasmó al centenar de hinchas que fueron a acompañarlo en su incursión a la ciudad del carnaval. Pero, de nuevo la jerarquía futbolística de Mnauel Montiel para encarar hacia adentro y rematar frontal al arco y vencer de nuevo a Gonzalo Nuñez. El tercero llegó un rato más tarde, casi en el final y la diferencia de dos goles complicó un poco más a los albicelestes. La última chance para seguir en carrera, el conjunto de nuestra ciudad la tendrá en su casa el próximo miércoles. Lograr una diferencia de dos goles ante Argentinos no parecería imposible pero si es sumamente difícil. El próximo viernes volverá a rodar la pelota y se acabarán las palabras.

Ferrocarril Roca: Gonzalo Nuñez, Leonardo Villán, Iván Lozano, Sergio Caputo, Facundo Eluayza, Darián Loggia, Juan Ignacio Curuchet, Damián Petreigne, Diego Barragán, Luis María Suarez, Sergio Cenzano. Relevos: Ignacio Aguirre, Luciano López, Enzo Molina, Lucas Arballo, Gabriel Cenzano, Mariano Messera, Rodrigo Mannara. D.T: Eduardo Sandez. Ayudante de Campo: Diego Rodríguez, P.F: Agustín Etcheverry.

Argentinos de 25 de Mayo: Flavio Biglia, Franco Giacobini, Jonatan Lucas, Nelsón Marchena, Nicolás Locatelli, Ibraín Villalba, Matías Barbalarga, Hernán Baéz, Manuel Montiel, Diego Rivarola, Agustín Galazzi. Relevos: Emanuel López, Mirko Montiel, Rubén Vega, Ulises Jaime, Facundo Bustingorri, Matías Funes, Mirko Tordó. D.T: Diego Quintana. P.F: Mariano Timosi.

Arbitro: Jonatán Crivelli. Líneas: Ricardo Trimulfio y Leonardo Bonello ( 9 de Julio).

