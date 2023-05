PRENSA DDI: Allanamiento por comercialización y captación de imágenes de menores con fines sexuales»

Allanamiento en el marco de causa caratulada “PRODUCCION, COMERCIALIZACION, DIVULGACION, CAPTACION DE IMAGENES DE MENORES DE EDAD CON FINES SEXUALES – INF ART. 128 CP”, en domicilio de planta urbana de esta ciudad, donde se secuestró: notebook, telefonía y dispositivos de almacenamiento (pendrive).-

Según fuentes Judiciales en el día de fecha personal de Sub DDI Las Flores llevo a cabo en horas de la tarde un allanamiento en una vivienda de esta localidad con resultado positivo, procediendo al secuestro de elementos de interés para la continuación de las tareas investigativas, como ser telefonía celular, computadora, y dispositivos de almacenamientos. Dicha diligencia fue otorgada por Juzgado de Garantías N° 2 a cargo de S.S Dr. Federico Barberena, a solicitud de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 22 a cargo del Sr. Agente Fiscal Dr. Lucas Moyano, ambos del Departamento Judicial Azul, donde se investiga denuncia de la NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) dando cuenta de la posible producción, divulgación, publicación y/o comercialización de material pornográfico infantil, mediante la utilización de sitios web como YouTube. Raíz tareas investigativas realizadas por personal de SubDDI Las Flores se individualizo a los usuarios de dicha cuenta de YouTube, y del domicilio donde se habría realizado el ilícito, pruebas que fueron aportadas oportunamente a Fiscalia interviniente, quien solicita medida judicial. Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia, fines de realizar las pericias pertinentes.

