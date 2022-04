Primera división: El Taladro pelea arriba

Le ganó 1 a 0 a El Hollín con el gol conseguido por Tomas Vilela en el primer tiempo. Con este resultado, los verdes siguen invictos y segundos a dos puntos del líder.

(Por Flavio Iacomini)

A diez días de su debut en el campeonato de la Federación Pampeana (Pre Federal), en el estadio ferroviario en la tarde de ayer, El Taladro logró volver al triunfo y continúa ubicado en la zona alta de la tabla de posiciones de un torneo que está ingresando en su mejor etapa.

Un desborde por derecha del mellizo Valentín Fernández, derivó en el centro que Tomas Vilela no desaprovechó y que se transformó en el único gol del partido cuando el nueve del verde definió de derecha arriba y dejó sin chances al arquero Hugo Vázquez.

Un partido bastante equilibrado en el juego con alternancia en el manejo del pelota, pero el verde en cada ataque evidenció ser el equipo que más cerca estaba. El Hollín complicó a la defensa verde por momentos con la habilidad de Miqueas Fariña, pero estuvo irresoluto cuando le tocó enfrentar al juvenil arquero Nahuel Gioia, que volvió a demostrar seguridad en sus salidas.

Fue un partido donde se corrió mucho pero la pausa poco apareció para que los dos equipos pudiesen mostrar algo distinto. No obstante, El Taladro, con Leonel Vitelli y Michel Lizarraga, fue más productivo en la tenencia y por eso insinúo más, inclusive después del gol del primer tiempo.

El Hollín mostró ganas y su preocupación por conseguir puntos lo hizo mirar hacia el arco de su rival pero no encontró los caminos necesarios para sobrepasar a la segura defensa del verde. El equipo de Gastón Aparicio, en la contra pudo haber aumentado al aprovechar la velocidad de sus jóvenes delanteros, pero también debió preocuparse por lo que hacía su rival, necesitado del empate.

El árbitro platense Damián Ferrer dio por finalizado el encuentro con poco tiempo adicional y los tres puntos le sirvieron a El Taladro para seguir manteniendo su condición de estar en zona de clasificación.

Para el verde, la próxima fecha no parece ser de mieles: Juventud Unida se cruzará en su camino. El Hollín, ante Atlético Las Flores, tendrá tal vez su última chance.

El Taladro: Nahuel Gioia, Nicolás Abraham, Enzo Guerrero, Elías López, Leonel Vitelli, Tomás Ricciuto, Valentín Fernández, Michel Lizarraga, Tomás Vilela, Agustín Fernández. Relevos: Francisco Murray, Rafael Ríos Centeno, Juan Martín Dupoey, Fernando Montenegro, Facundo Cabrera, Stefano Orlando, Luciano Striker. D.T: Gastón Aparicio. Ayudante de Campo: Mario Moro.

El Hollín: Hugo Vázquez, Carlos Cazeaux, Jonatán Peñalva, Agustín Callegari, Néstor Luján, Bautista Mazza, Agustín Saffiri, Gonzalo Mundet, Enzo Aguirre, Claudio Dagosto, Miqueas Fariña. Relevos: Miguel Cáceres, Valentín Dagostino, Maximiliano Canova, Agustin Ianivelli. D.T: Néstor Luján.

Arbitro: Damián Ferrer. Líneas: Valeria Cantero y Andrés Costa.

