Primera División: Ferro asoma

Le ganó 4 a 0 a El Hollín y ya muestra su chapa de candidato. Tres goles de Diego Barragán para destacar en la tarde soleada del “Ruso”, El gol de Román Iribarne completó la faena ferroviaria que tuvo a Sergio Cenzano como su gran figura.

Por Flavio Iacomini

Fue uno de los cuatro partidos de inicio del campeonato oficial de primera división.

El estadio de Ferrocarril Roca, fue testigo en la tarde del domingo 27 de Marzo de la gran victoria del conjunto de Eduardo Sandez, que ya en el arranque del torneo volvió a dejar en evidencia que tiene plantel para afrontar con creces el campeonato Apertura del campeonato que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores.

A los 17 del primer tiempo, la asistencia del lateral derecho Enzo Molina, derivó en Sergio Cenzano. El “Cuiza”, con su pie zurdo, habilitó muy bien a Diego Barragán para que el “Ruso” a la carrera definiera arriba ante la salida de Hugo Vázquez.

Ferro, si bien no ejerció un predominio marcado sobre El Hollin, fue más equilibrado en casi todas sus líneas, cosa que le alcanzó para definir un partido sin mayores problemas donde también exhibió contar con un buen arquero como Héctor Aguirre, de buena tarde en su regreso al club albiceleste.

La velocidad y dinámica de Maximiliano Canova y alguna que otro tiro libre acompañado esto también por las arremetidas en ofensiva del pibe Thiago Sosa (ingresó en el primer tiempo en reemplazo del lesionado Matías Gennuso) fueron las mayores armas del aurinegro que no pudo torcer el rumbo del encuentro.

Con un gran trabajo de Juan Ignacio Curuchet, en la distribución, quite y los relevos, con Damián “Chicho” Petreigne y algunas apariciones de Luis María Suarez(fue remplazado por una molestia muscular), el local no tuvo complicaciones para ganar la zona de gestación y poder abastecer a sus delanteros inspirados.

El segundo llegó a los 19 de la etapa complementaria, tras una gran asistencia de Sergio Cenzano, que cruzó la pelota para habilitar a Damián Peterigne. El toque del “Chicho” para dejar solo a Román Iribarne que le pasó como tromba por detrás y cuando enfrento a Hugo Vázquez, definió abajo a la derecha del arquero.

El tercero llegó un rato mas tarde a los 29 al definir Diego Barragán solo con todo el arco a su disposición cuando capitalizó un desborde que se inició por la derecha, mientras que en el cuarto, un envío del central Luciano López ( de buen partido) fue aprovechado también por el nueve de Ferro que dejó sin chances al cuidapalos carbonero.

Sin florearse, pero muy práctico, Ferrocarril Roca le tiró también a El Hollín su mejor respaldo físico para llegar entonado y mostrar también que cuando Sandez decidió hacer los cambios, el equipo siguió en el mismo nivel. Ingresaron Bautista Tonetti, Iván Maldonado, Gabriel Cenzano, Facundo Eluayza y Lucas Arballo y estuvieron a la altura del juego de su equipo.

Buen arbitraje de Carlos Servidio en el triunfo ferroviario que ahora quedó a la espera de Juventud Unida con quién se cruzará el próximo domingo, Para El Hollín, la búsqueda de recuperación ante Barrio Traut.

En el futbol florense y en la primera fecha, ya quedó demostrado que Ferro asoma. Nadie puede discutirlo.

Ferrocarril Roca: Héctor Aguirre, Luciano López, Iván Lozano, Enzo Molina, Damián Petreigne, Darián Loggia, Román Iribarne, Juan Curuchet, Diego Barragán, Luis María Suarez, Sergio Cenzano. Relevos: Facundo Fouléx, Bautista Tonetti, Diego Velazquez, Facundo Eluayza, Gabriel Cenzano, Iván Maldonado, Lucas Arballo. D.T: Eduardo Sandez. Ayudante de Campo: Diego Rodríguez. P.F: Agustín Etcheverry.

El Hollín: Hugo Vázquez, Carlos Cazeaux, Jonatan Peñalva, Bautista Mazza, Néstor Luján, Gonzalo Mundet, Matías Gennuso, Agustín Saffiri, Pablo Colmeiro, Maximiliano Canova, Enzo Aguirre. Relevos: Maximiliano Kobarynca, Misael Santángelo, Valentín Dagosto, Thiago Sosa, Pedro Jardín. D.T: Néstor Luján. Ayudante de Campo: Saúl Lisazo.

Arbitro: Carlos Servidío. Líneas: Manuel Villalba y Andrés Acosta.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram