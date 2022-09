Primera División: Ferro y Deportiva chocan en la búsqueda de la semifinal

Juegan mañana domingo desde las 14hs. en el estadio del Centro de Educación Física N° 6. El que gane, en la última fecha tendrá serias chances de acceder a estar entre los cuatro mejores del certamen. En Ferro debuta la nueva dupla técnica Juan Cruz Candina-Luciano Bertamino. Transmite FM ALPHA 91.5.

(Por Flavio Iacomini)

Penúltima fecha del campeonato oficial de Primera División con un cruce que promete ser atractivo.

Ferrocarril, Roca y Juventud Deportiva necesitan puntos claves para meterse en semifinales y llegan los dos igualados con ocho puntos cada uno.

Un empate, no los haría perder sus chances pero comenzarían a depender de otros resultados, en cambio una victoria, a cualquiera de los dos, los deja llegar exultantes a la última fecha para ya no depender nada más que de sí mismos para alcanzar la clasificación.

Ferro arriba al encuentro de mañana en el estadio Orestes Propato con el debut de la nueva dupla Candina-Bertamino, tras haber resuelto la comisión directiva ferroviaria aceptar la renuncia de Eduardo Sandez, luego que los ferroviarios sufrieran el empate sobre la hora ante Atlético Las Flores y la derrota del domingo último ante Barrio Traut.

“Nos están por aprobar la carpeta que presentamos en AFA para poder jugar el Federal y no nos podemos dar el lujo de quedar afuera de las semifinales” es lo que más se ha escuchado en el ambiente de directivos e hinchas del club albiceleste.

Mientras en Ferrocarril Roca se potencian las cosas, del otro lado Juventud Deportiva muestra su entusiasmo por dar su gran paso.

El equipo que dirige Luciano Borda viene de ganarle 3 a 1 a El Potrero el domingo pasado también en el CEF N° 6 y quiere dar el batacazo de ganarle a Ferro para ilusionarse con su llegada a las semifinales.

Antes desde las 12 del mediodía, en la misma cancha de la avenida San Martin, jugarán Juventud Unida y uno de los últimos que es El Hollín. Un choque bien opuesto entre un ya casi clasificado y un equipo que pretenderá terminar el año en levantada para pensar en un 2023 más auspicioso.

