Primera División: Quiero ser campeón para abrazar mi historia

Atlético Las Flores y Barrio Traut definen el campeonato oficial Apertura 2022. Los rojinegros llegan con una ventaja de dos goles y 18 años sin títulos. Los del “Barrio”, al único campeonato de Liga lo lograron hace 24 años. Transmite FMALPHA 91.5 desde las 15.

(Por Flavio Iacomini)

Foto: Walter Nicoliello

En el primer encuentro disputado el domingo pasado en el estadio ferroviario, Atlético ganó 3 a 1 y sacó una importante luz de ventaja. No obstante, confianza es lo que sobra en Barrio Traut. El equipo que dirige Dardo Rivarola, sabe bien que si convierte un gol, en el minuto que fuese, queda a tiro del empate y de ir a los penales.

Promesa de gran espectáculo y mucho público en el CEF N° 6 de Las Flores donde el partido se jugará a las tres de la tarde con el arbitraje de Carlos Servidío.

Los dos equipos entrenaron con motivación extra y no es para menos. En Atlético sobraron las caras de alegría no solo en el plantel sino también en sus dirigentes. La última vez que Atlético dio la vuelta olímpica fue en el año 2004. Casi dos décadas sin títulos para un club que tiene un peso importante en la historia del futbol de Las Flores, con más de 100 años de vida institucional y como club afiliado fundador de la Liga de Fútbol de Las Flores.

Para Barrio Traut, un club más joven con poco más de tres décadas desde su fundación en 1989, su única estrella máxima la alcanzó en 1998, en una polémica final ante El Hollín que terminó definiéndose en los escritorios a favor del amarillo.

Razones mas que suficientes para aguardar con expectativa el partido de mañana donde las fuerzas de seguridad locales dieron la orden que las parcialidades deberán ingresar por puertas diferentes.

Los locales de Atlético Las Flores ingresarán por el portón de avenida Carmen, mientras que los simpatizantes de Barrio Traut lo harán por avenida San Martin y Bernardo de Irigoyen.

Este partido definitorio del futbol florense, será transmisión central de FM ALPHA 91.5.

