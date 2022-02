Prof. Ariel Torres: “Hay que elegir las carreras que a uno le guste y no las que estén de moda”

A días del inicio del ciclo lectivo en la Escuela Normal, el director de la Unidad Académica estuvo en “El Periodístico” con Ernesto Varela. Confirmó la apertura de tres carreras para el 2022 en el nivel superior. Profesorado en Lengua y Literatura, Acompañamiento Terapéutico y Profesorado de Inglés serán las nuevas apuestas en la casa de estudios. “Lo pensamos en 2021 con la Unidad Académica y ya estamos organizando el inicio, Se dictó Acompañamiento Terapéutico durante dos años hasta 2020, esta es una carrera que nos han solicitado pidiendo la apertura por la necesidad de gente -Creah-, la localidad tiene los recursos para dictar la carrera que habilita a los profesionales técnicos para atender distintas necesidades, tiene una apertura muy amplia y necesaria, se puede ver que siempre se necesita personal formado en esta área, por eso vamos por la tercera corte. sobre el avance de la carrera Educación Fisica que generó tanta expectativa, dijo: Prof. en educa física va por el tercer año. Tuvimos un primer año de manera virtual por la pandemia, el segundo año mitad presencial y mitad virtual y este año todos entendimos que vamos a tener presencialidad desde el inicio lectivo, aquí donde hay que poner el cuerpo digamos, la presencialidad es muy importante, vamos a encarar este año optimizando el tiempo y a futuro es un desafío para volver a abrir esta carrera….. Estamos con todas las expectativas de recuperar el tiempo perdido. Hay estadísticas en la región 24 de nuestra jurisdicción que marca que un 30% de la matrícula es la que finaliza los estudios. El desgranamiento que ha habido en educación física ha hecho que se reciban menos, lamentablemente la pandemia conspiró para que esto ocurriera. 1 año y medio de virtualidad nos jugó una mala pasada, y en educación física se sintió mucho. El prof, de inglés se venía pidiendo hace mucho tiempo, tenemos que mirar los recursos con los que contamos, hay carreras atractivas, sacás la convocatoria y a veces no tenés recursos o formadores en la localidad, trabajamos con el HCD, o la secretaría de educación , nosotros solicitamos notas para que haya convocatoria. Crehab nos fundamentó las necesidades con una nota, teníamos en mente el hecho de volver a abrir determinandas carreras y se termina elaborando la oferta a nivel regional y así se trabaja para tener las ofertas para el año que viene. Y también se les consulta y se escucha a los alumnos del nivel secundario en el último año. Muchas veces, hay chicos que no saben lo que quieren estudiar, esto es trabajar siempre en conjunto. A todos mi alumnos les digo que a la hora de hacer una carrera hacer lo que les gusta y no elegir una que está de moda. O también por lo económico o salida laboral, son factores pero lo fundamental es que si termina la carrera tiene que pensar que es lo que va a trabajar de eso de por vida. Y es importante que el estudiante sepa su gusto. Sobre el organigrama de la institución, explicó: Tenemos directores en cada nivel, el nivel inicial, la Escuela Normal con Claudia Rodríguez, el primario Mariana Girase, secundario la directora es Alicia Urbina y por matricula tiene dos vice: Gloria Perata y Daniela González y en el nivel superior estoy yo con Daniela González. Esto cambió marcadamente a partir de la inserción de unidades académicas. En el 95 con cambios educativos donde se denominaban distintas maneras. Luego se recuperó la identidad y volvimos a ser la Escuela Normal Superior.

ENTREVISTA COMPLETA AL DIRECTOR ARIEL TORRES

