Prof. Ezequiel Milicich: «Poder contar con la colección del Diario El Pueblo es invaluable»

6 horas atrás Fm Alpha

El archivo del periódico Diario Del Pueblo (1931–1958), compuesto por 84 tomos encuadernados, es uno de los testimonios documentales más importantes de la historia periodística florense. Recientemente fue donado a la Dirección de Museos y Archivos, dependiente de la Secretaría de Deportes y Cultura Municipal. Al respecto, la 91.5 consultó sobre el tema al actual director del área quien expresó que «la colección constituye una fuente fundamental para comprender la vida política, social y cultural de la ciudad en la primera mitad del siglo XX. Tener un material de este tipo en nuestra Dirección es invaluable».  El archivo reúne décadas de ejemplares con noticias, editoriales, avisos y registros gráficos que reflejan tanto los acontecimientos relevantes como aspectos de la vida cotidiana. «En una primera etapa será sometido a procesos de conservación, catalogación y estudio especializado, para luego ponerse a disposición de investigadores y público interesado en condiciones adecuadas de consulta. Queremos agradecer profundamente a la flia. de Luis Gervasio Echalecu (en la foto aparece Marta Susana Echalecu) por tamaño gesto «, dijo más adelante.

