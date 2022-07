Prof. Miguel Polito: Hay muchas ciudades que no tienen Coro Municipal

El reciente reconocido por el Concejo Deliberante, profesor Miguel Polito conversó en “El Periodistico”…El reconocimiento en el HCD fue un momento muy emocionante con palabras muy lindas de los concejales, rodeado de mi familia, integrantes del Coro, una noche diferente y gratificante para el alma. Hay muchas ciudades que no tienen Coro Municipal, sí Coros Privados, incluso hay ahora con el tema de la pandemia muchos perdieron de alguna manera el contacto, nosotros pudimos mantener un número cercano a los 30 coreutas, siempre tenemos gente joven con ganas de comenzar, el equilibrio entre la gente con 10, 20 o 25 años de experiencia nos da ganas de seguir…en ningún momento se me ocurrió armar una banda musical, ni se me cruzó por la cabeza…el próximo jueves 14 vamos a participar en el marco de las Fiestas Patronales, haciendo el Coro a Aldo Valente y una soprano, en agosto viene un coro de Tandil, en setiembre estamos invitados a Cacharí, por ahí Mar del Plata y en setiembre, octubre y noviembre el “Encuentro de Coros”. Hay 4 o 5 que ya vienen y no podemos mas, por la capacidad hotelera, el más grande que viene tiene 42 coreutas…Les gusta visitar un paraje, sus museos, la laguna, el salón rojo, el teatro español, todo eso ayuda a fomentar el turismo, y este “Encuentro” más allá de la parte artística y musical tiene un condimento turístico, gente que canta gratis y gasta su dinero en Las Flores…hay que organizar todo, las visitas, la alimentación, es importante estar en todos los detalles, es el 8vo. Encuentro y el año pasado hicimos dos encuentros corales, y el 2020 fue virtual, con talleres, la idea era que no se cortara el “Encuentro”…al 99% lo que le gusta son los días de campo donde ven la naturaleza, los pájaros, salen a caminar, toman mate mientras caminan por las calles de tierra, aman la tranquilidad, la foto con los asadores es una costumbre…también se sorprenden por la belleza del salón rojo. Hay muchas anécdotas que quedan en los Encuentros de Coros..

Por otro lado, y ante una expo de diversos reproductores de audio, dijo: mañana 6 de julio es darle vida a La Vigüela diferente, ganas de que la gente conozca el lugar, conozca los reproductores de sonido, discos de pasta vinilo o acetato, hace tres semanas hice una presentación, hay vitrolas, discos y discos flexibles, es gratuito, el lugar es limitado…hay mucho para ver y es apasionante. Siempre destaco la participación de la gente que ama la música y la música en conjunto. remarcaba.

ENTREVISTA COMPLETA A MIGUEL POLITO

