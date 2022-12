Prof. Polito ante el cierre anual del Coro Polifónico Municipal

“El concierto final será en el Salón Rojo, este fue un año con muchas actividades, como los de antes de la pandemia, ya el año pasado se comenzaron a normalizar los encuentros de coros, tuvimos muchos talleres, pudimos viajar y ahora el cierre en un lugar que nos gusta mucho, será este sábado a las 21 hs…” iniciaba Polito la charla. “Es muy difícil separar o diferenciar los sonidos, a veces vamos a ensayar a la iglesia y no quedamos muy conformes, pero cuando hay público suena muy bien. El Teatro Español también es difícil, las luces, el público un poco lejos, la ubicación del coro. En el Salón Rojo es lindo porque podemos interactuar con el público al tenerlos cerca. Uno tiene sus lugares preferidos. …Hay una anécdota en el Teatro cuando vino Jaime Torres, abrió sólo con el charango sin micrófono, hubo un silencio increíble, quedé conmovido, se escuchaba perfecto…” afirmaba conmovido.

“Este año trabajamos con más de 30 coreutas, en 2001/2002 tuvimos más de 60 pero no siempre en la cantidad encontramos un equilibrio de las voces. Este año tendremos invitados especiales, va a hacer un momento de balance, pero también de emoción, se van a reconocer a integrantes que están hace 10 y 25 años con el coro. …Cuando uno ve que estamos a unos días y estamos los 30 decimos qué bueno, pero cuando hay ensayo y faltan a veces es difícil, le agarra bronca, porque entiende también que todos tienen sus compromisos….” Sobre la iniciativa de participar o realizar algún certamen, dijo: “Soy anti certamen, aunque no siempre fui así. En los Torneos Bonaerenses participaba pero luego me di cuenta que no tenía sentido que un trabajo de todo un año no podía depender de tres personas que elegían quién le gustaba más….” “No me parecía que estaba bien. Los certámenes son a nivel más profesional, uno no puede elegir las cuatro mejores voces para ir a un certamen, los que participan son coros profesionales, con mucha experiencia y voces muy rigurosas. .” Sobre el coro de niños, manifestó: “El coro de niños creo que ya pasó mi tiempo. Lo tuve en algún momento en horario pos clase pero era difícil hay que tener mucha paciencia. Los chicos tienen un ritmo diferente, y no todo tiene que pasar por mi persona…” Ante la experiencia de haber cantado con varios artista de primer nivel nacional, dijo: Una vez actuamos con Opus 4 en el Teatro con micrófonos, fue una gran experiencia. Si uno escucha una obra coral la amplificación tiene que ser muy puntillosa. Hay experiencias diversas, el día que actuamos con León Gieco fue hermoso, él fue muy gentil. Aquel día hablamos en el Hotel Avenida, me preguntó qué quería hacer, estuvo dispuesto a cantar “Cinco siglos igual” y “Sólo le pido a Dios” con nosotros. Opus 4 en el teatro, Celeste Carballo en FM ALPHA, Jaime Torres en el teatro y Javier Calamaro en Deportiva. ¡Lo que vale es la experiencia de compartir escenario con artistas de nivel…! Afirmó.

ENTREVISTA COMPLETA A MIGUEL POLITO

