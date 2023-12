Prof. Rosanna Miano: El año pasado «Dante Secondo Lei» ahora “Dante Viajes”

El año pasado la profesora fue reconocida en Italia por la realización del libro «Dante Secondo Lei», y en la mañana del viernes conversamos por el atractivo proyecto «Dante Viajes», que da posibilidad a aquellas personas que quieran viajar en grupo y articulando con la delegación Dante, con o sin ser parte de lo educativo.

“Si bien lo del año pasado se trató de un viaje familiar, estuve en Roma a raíz de un proyecto que había lanzado la Dante Alighieri Central a todo el mundo y tenía que ver básicamente con la obra del poeta Dante Alighieri a 700 años de su muerte. A lo largo de dos años se hicieron una serie de eventos durante dos años que incluían entrevistas que tenían que ver con -La Divina Comedia- …Así fui elegida para la edición femenina de un libro «Dante Secondo Lei» -Dante según ellas- que se editó posteriormente… Cuando fui a Roma me convocaron para entregarme un ejemplar en mano. Fue algo muy lindo…” Sobre el significado de la institución educativa y su historia, dijo: “La Dante en Las Flores cumplió 50 años en julio pasado. En el comienzo eran muy pocas las personas que asistían a los cursos. Muchos años después cuando la recordada Lilí Toma se hizo cargo y se puso al hombro la Dante renació con fuerza. Se acercaron profesores y alumnos. Con el correr de los años se acercaron más chicos, pero también más adultos…Inicialmente fui una de las que viajaron con el sistema de becas que ofrecía la Dante. Fue en el ’92 con Paula Echalecu. Después viajó mi madre, Elina Parodi, Dina Raineri, Cristina Calandrelli y otros. Ese tipo de becas no existe más. Quedan, sin embargo, algunas becas dedicadas exclusivamente a los colegios…Hoy en día tal vez la gente grande tiene temor de viajar sola y prefiere viajar en grupo. Y éste tipo de viajes está organizado precisamente así. La propuesta actual, con una agencia llamada “Dante Viajes” que es de la Dante San Rafael, primero pensábamos hacerlo en junio 2024 pero eso no se hace de un día para el otro porque cuando con más anterioridad sacas el pasaje, siempre sale más barato, pero teníamos pocas personas, entonces en ese momento decidimos correrlo y nos acoplamos para un viaje estudio en setiembre del 2024, con un grupo de alumnos de Las Flores y abierto a la comunidad en general, así que aquellos que estén interesados se pueden comunicar conmigo que les informo sobre cómo es todo ya que es muy accesible…pues tiene particularmente todo, incluye traslados, embarcarse, comidas, un chip telefónico para estar comunicados. Se viaja en grupo y se conocen muchos lugares emblemáticos. También nos enseñan a cocinar la tradicional pasta italiana. El viaje de septiembre es de un mes con 4 semanas de estudio durante 4 días y 4 horas diarias. Pero no hay inconveniente con aquel que quiere viajar, pero no le interesa aprender el idioma…” dijo. Sobre el alojamiento, expresó:

“Se va a casas que se alquilan donde se comparten los espacios con todo incluido. Los que se anoten en cursos tienen un descuento de 100 euros. Para los alumnos de la escuela que quieran viajar en 2025 se pautó una forma de pago a partir de abril 2024 con pasaje incluido. Es más simple para los padres, es tiene un precio adecuado…” Por lo educativo comentaba: “Me gustaría la gente se acerque a aprender el idioma. Es un instrumento, un medio. Puede costar más o menos aprenderlo pero te acerca a otra cultura. Así lo quiere hacer notar Dante Central. En los últimos tiempos hay una arremetida muy grande de ellos en nuestro país. La cultura italiana está muy arraigada y a veces no nos damos cuenta. Desde la comida hasta un montón de cosas…” Para comunicarse con la profesora Rosanna Miano: “Deben contactarse a mi celular 15-506940 para preguntar lo que quieran sobre los dos viajes…El de 2024 que es en setiembre y el de 2025 en julio. El que esté interesado que nos avise para empezar a pagarlo con tiempo porque es más conveniente. El pasaje se compra en pesos en la agencia, eso se va moviendo a medida que se acerca la fecha…” Remarcaba.

Audio de la entrevista completa