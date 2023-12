Prof. Silvina Fernández: “En mí no habita ni el odio ni el rencor. Sólo busco la verdad de los hechos”

Luego de la fuerte denuncia socializada en el mes de agosto vía conferencia de prensa, la profesora refrescó lo expuesto en su momento. Sorprendida por la repercusión de la misma, fue reconocida gran parte por el grupo de pares ante la audacia de la exposición. También dio detalles de dicha exposición donde ya tiene alcances de la justicia ordinaria.

“Nunca imaginé las repercusiones, aunque los jerárquicos, no la hayan dimensionado, agradezco las muestras de apoyo que desean que la educación se comprometa más, hay abogados que se comunicaron conmigo porque están atravesando situaciones similares a quienes me brindan su apoyo, les llamó la atención que nombrara a cada persona que considero responsable y las vuelvo a nombrar porque estoy diciendo una verdad y no tengo nada que ocultar; la directora de la secundaria 2 Alicia Urbina, la ex Inspectora secundaria y actual inspectora regional de la localidad de Rauch Patricia Gigena, la Inspectora de Psicología Ana Magno, la Ex Inspectora jefe distrital Alfonsina Ordoñe y la ex inspectora Yolanda Cejas que hace poco se jubiló. El pasado 3 de agosto fui invitada a ratificar o rectificar cada uno de mis dichos, pues el fiscal -que obró de oficio- me considera víctima de la situación, por lo que se abre una causa penal, y esto significa que a partir de ahora todas las partes vamos a tener que ir a testificar de lo que me ha acusado y de lo que se me ha indilgado. Solicito careo, peritaje lo que sea porque no tengo nada que ocultar, me atrevo a todo… La Sra. Alicia Urbina presentó un acta justificando mi baja. Entre las diferentes acciones que he realizado, he destinado no sólo mi tiempo sino mi dinero para colaborar con el cambio de pizarrones por pizarras, hicimos un proyecto con un bono contribución con apoyo de comercios locales. Pudimos los docentes comprar sólo tres pizarras, con el bono y ayuda de docentes y alumnos, en cinco días vendimos 1500 números si no fuese por obstáculos que nos pusieron directivos hubiéramos logrado tener todas las pizarras. Me considero una persona que construye. Los docentes no tenemos la obligación de hacernos cargo del costo del material de nuestros alumnos, pero sí colaborar.…”

